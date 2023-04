Mar a rinne mé an tseachtain seo leis an stair, cuir cibé rud a thugann fuinneamh agus sásamh duit ar bharr do liosta

Chaith mé seachtain iontach ag taifeadadh clár teilifíse do RTÉ1 faoin CLG agus an Cogadh Cathartha.

Ré Réabhlóide an t-ainm atá ar an chlár agus beidh sé le feiceáil an bhliain seo chugainn. Comóradh 100 bliain atá ann i mbliana ó bunaíodh an Stát agus mar is eol dúinn níor éirigh le rialtas na hÉireann an 32 contae a fháil sna cainteanna idir an dá thír.

Fágadh na sé chontae faoi réim Shasana agus bhí an tuairim ann ag an am go mbeadh Mícheál Ó Coileáin – a bhí lárnach sna cainteanna le Príomh-Aire Shasana Lloyd George – in ann na sé chontae a fháil ar ais le troid dá mba ghá. Níor tharla sé sin.

Maraíodh Mícheál Ó Coileáin i mí Lúnasa 1922. Scoilt an tír idir daoine a bhí sásta tacaíocht a thabhairt don arm nua agus rialtas nua an Stáit agus iar-bhaill den IRA nach raibh sásta leis an Chomhaontú Angla-Éireannach. Mhothaigh siad gur déanadh feall ar na hidéalacha a bhí ag ceannairí Éirí Amach 1916.

Is múinteoir staire mé agus bhí sé iontach foghlaim faoi na heachtraí seo arís agus bheith ag léamh agus ag caint le staraithe agus ollúna faoin tionchar a bhí aige ar an tír ag an am. Ó thaobh an CLG de, bhí sé chontae anois scartha amach le teorainn ón 26 contae eile faoi údarás nua.

Bhí brú millteanach ann leis an chríochdheighilt chomh maith leis an troid agus foréigean a bhí ag dul ar aghaidh idir deartháireacha agus comharsana sa tír agus bhí an baol ann go mbeadh an CLG ag scoilteadh.

Níl ach seachtain amháin déanta againn i mBaile Átha Cliath agus Béal Feirste ach beidh muid ag taisteal go Corcaigh, Ciarraí agus an Clár chun tuilleadh eolais faoi na heachtraí a aimsiú.

Thaitin an tseachtain seo go mór liom mar is aoibhinn liom bualadh le daoine agus a bheith ag foghlaim. Tá an oiread sin bealaí foghlama ann anois, idir dhul ar líne, chúrsaí oideachais éagsúla, ach tá an oiread sin brú ar ár gcuid ama ó gach gné den saol.

Bíonn sé deacair an t-am a thógáil chun rudaí a dhéanamh nó más féidir a rá ar bhealach eile, ní thugann muid tús áite do na rudaí a mba mhaith linn a dhéanamh lenár gcuid ama. Tá sé níos furasta rudaí a fhágáil ar leataobh. Ach níl sé sláintiúil dúinn ná ag cuidiú linn sult a bhaint as ár saol.

Seo dúshlán don lá inniu agus an tseachtain uilig – cuir cibé rud a thugann fuinneamh agus sásamh duit ar bharr do liosta.

Déan an rang aclaíochta, tarraing an pictiúr sin, léigh an t-alt staire atá curtha ar do mhéar fhada. Ní bheidh aiféala ort.