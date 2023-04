Má tá tú chun cluiche a chailliúint, seo an t-am chun é a dhéanamh!

Bhíos i gCaisleán an Bharraigh ar an Satharn, agus cé go rabhas ar an mbaile seo go minic ní rabhas riamh i Staid Mhic Éil.

Bhí an áit seo ar mo liosta do 2023 agus fuaireas an deis nuair a bhí Ciarraí leo ag an ndeireadh seachtaine. Níl ann ach uair go leith tiomána ón dtig agus bhíomar ann breá luath.

Bhí mo bheirt liom agus iad beirt ag tabhairt amach dom go rabhamar ag dul ann ró-luath. Bhíos ag rá go mbeidh slua ana-mhór ann toisc gur Ciarraí agus Maigh Eo a bhí ann. Bhí an ceart agam, ní minic a tharlaíonn sé!

Caithfidh go raibh suas le 20,000 duine ann. Ní fhacas slua mar seo ag cluiche sraithe riamh.

Chaithfeá é a thabhairt do lucht leanta Mhaigh Eo. Is cuma an foireann mhaith nó olc atá acu, tagann siad agus leanann siad iad.

Cuireadh fáilte ana-mhór romhainn ann. An rud a chuir ionadh orm ná an méid a bhí ann ó Chiarraí. Cheapas ná beadh ann ach dorn againn. Bhíos mícheart ar fad.

Bhíos ag caint le daoine ó gach cúinne den gcontae. Chaith cuid mhaith acu an deireadh seachtaine ann agus bhíos ag caint le Ciarraígh a mhaireann i Maigh Eo chomh maith. Pé méid a bhuaileas leo, bhíodar bailithe go maith ag fágaint.

Bhí an oíche fuar go maith i gcuid mhaith slite. Ní raibh Ciarraí ann in aon chor sa chéad leath, rud a d’fhág go raibh an iomarca le déanamh sa dara leath, cé go raibh Seánie O’Shea agus David Clifford istigh ag an bpointe seo.

Ní raibh aon bhaol ar Mhaigh Eo i ndáiríre. Chuir an fear a bhí taobh liom an cheist a bhí i mbéal gach éinne. An raibh Maigh Eo go maith nó Ciarraí go holc? Tá an freagra sa lár in áit éigin!

Ag leath ama agus na himreoirí imithe isteach, chuaigh na céadta ógánach amach ar an bpáirc agus bhí sé go hiontach é seo a fheiscint. Tháinig an gáire is mó ar an oíche ón bhfear a bhí ar an maidhc. Agus an réiteoir réidh leis an bhfeadóg a shéideadh, dúirt sé ná raibh cead ag éinne dul amach ar an bpáirc tar éis an chluiche.

Phléasc gach éinne amach ag gáire agus thosnaigh gach éinne ag béicíl. Shéid an réiteoir an fheadóg agus chuaigh na mílte amach ar an ngort!

Bhíos ag caint le beirt nó triúr de leaideana Chiarraí agus ní raibh puinn fonn orthu fanacht ar an bpáirc agus thuigfeá dóibh. Ní dóigh liom go rabhadar ag súil leis an dtoradh sin, ní raibh éinne againn.

Cé gur buadh go maith orainn, bhíos chomh sásta go gcuas ann. Beidh Maigh Eo ana-shásta leo fhéin agus ní bheidh Ciarraí.

Leis an tsraith agus an chraobh droim ar dhroim na laethanta seo beidh ar Chiarraí díriú ar a bheith ag buachaint má theastaíonn uathu a bheith ag ceiliúradh sa samhradh in athuair.

Ní bheidh siad ró- bhuartha más ea agus má thánn tú chun cluichí a chailliúint, anois an t-am chun é a dhéanamh!