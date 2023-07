Luimneach ach ar éigean – mar atá tar éis tarlú dóibh sa  chraobh seo uilig

Is deacair Aaron Gillane a stopadh agus fuair sé 0-7 in aghaidh na Gaillimhe sa chluiche leathcheannais

Den dara bliain as a chéile is iad na seaimpíní ón Mhumhain agus ó Chúige Laighean a bheas in aghaidh a chéile i gcluiche ceannais iomána na hÉireann.

Chríochnaigh an cluiche anuraidh 1-31 le 2-26 chun an tríú craobh as a chéile a thabhairt do Luimneach. Cluiche den scoth a bhí ann le neart drámaíochta agus mar atá tar éis tarlú le cúpla bliain anuas ag Luimneach, fuair siad bealach chun an cluiche a bhaint.

An cúlra taobh thiar de scéal 2022 ar dtús báire. Bhí Gearóid Hegarty maorga le 1-5 agus bhí an-tionchar ag Declan Hannon, Kyle Hayes agus Tom Morrissey ar an chluiche.

Ag leatham, bhí Luimneach 1-17 le 0-16 chun tosaigh. Ach aon uair a d’éirigh le Luimneach dul chun cinn, tháinig Cill Chainnigh ar ais sa chluiche.

D’aimsigh Billy Ryan agus Mossy Keoghan cúl an duine sa dara leath agus fiú nuair a bhí Luimneach 1-26 le 2-20 chun cinn agus 58 bomaite imithe ar an chlog, scóráil TJ Reid, Adrian Mullen agus Richie Hogan cúilín agus bhí na foirne cothrom.

Fiú nuair a bhí Luimneach 1-31 le 2-23 chun cinn, níor stop Cill Chainnigh, le Tommy Walsh agus na hionadaithe Alan Murphy agus David Blanchfield ag aimsiú cúilíní. Ach níor leor é agus bhuaigh Luimneach Craobh na hÉireann den cheathrú huair taobh istigh de chúig bliana.

De réir na n-anailísithe, níl Luimneach chomh maith i mbliana agus a bhí siad anuraidh. Bhí feachtas crua acu i gCraobh na Mumhan. Bhuail siad Port Láirge ach ar éigean, chaill siad in aghaidh an Chláir sa dara cluiche, chríochnaigh siad ar comhscór le Tiobraid Árann agus bhuail siad Corcaigh le cúilín.

Bhí an cluiche deireanach tábhachtach mar bhí ar Luimneach an cluiche sin a bhaint agus súil acu go mbeadh an bua ag Port Láirge ar Thiobraid Árann chun áit sa chluiche ceannais a chinntiú. Sin a tharla agus dá mbeadh Luimneach tar éis an cluiche sin a chailleadh, bhí an baol ann nach mbeidís san iomaíocht do Liam Mac Carthaigh ar chor ar bith i mbliana.

Léirigh sé cé chomh dian is atá an comórtas seo mar sa chluiche ceannais in aghaidh an Chláir, chríochnaigh Luimneach ar an taobh cheart den toradh 1-23 le 1-22 agus iad mar sheaimpíní na Mumhan den chúigiú bliain as a chéile. Éacht dochreidte go háirithe nuair nach raibh siad ag imirt chomh maith sin.

Bhuail siad Gaillimh i gcluiche leathcheannais na hÉireann agus cé go raibh Gaillimh sé chúilín chun cinn tar éis 25 nóiméad, arís fuair Luimneach bealach chun an cluiche sin a bhaint 2-24 le 1-18.

Sin nós atá acu. Cé nach mbeidh Seán Finn ag imirt Dé Domhnaigh de dheasca gortú glúine agus go bhfuil baol mór ann faoi Declan Hannon, ní úsáideann siad sin mar leithscéal.

Thosaigh Cian Lynch sa bhabhta leathcheannais agus é tar éis teacht ar ais ó dhrochghortú ó anuraidh. Níor imir sé sa chluiche ceannais in 2022. An mbeidh cluiche mór aige? Nó cé hiad na himreoirí eile a bheas ag seasamh an fhóid dóibh?

Bhí Aaron Gillane iontach in aghaidh na Gaillimhe agus tá sé chomh deacair a stopadh. Rinne Huw Lawlor jab maith air anuraidh ach fós fuair sé 0-7, 0-3 ón imirt. Tá mé ag déanamh go mbeidh sé ag coinneáil súil arís air, go háirithe agus 2-6 aimsithe aige in aghaidh na Gaillimhe.

I gcás Chill Chainnigh, ní raibh an feachtas leath chomh crua i Laighin dóibh. D’imir siad in aghaidh na Gaillimhe sna grúpaí ach chríochnaigh an cluiche eatarthu ar comhscór gan an chuma ar cheachtar acu go raibh siad ag iarraidh é a bhuachan. Bhí an t-ádh leo cluiche ceannais Laighean a bhaint le cúl cinniúnach ó Cillian Buckley tar éis gur chaill Gaillimh an deis an sliotar a ghlanadh amach ón chosaint agus iad dhá chúilín chun cinn.

Bhuail siad an Clár sa chluiche leathcheannais 1-25 le 1-22 agus buíochas mór lena gcúl báire Eoin Murphy a stop roicéad Peter Duggan chun dul isteach san eangach agus an t-am beagnach caite.

D’aimsigh TJ Reid deich gcúilín ó phocanna saora agus insíonn sé sin scéal mór arís do Luimneach. Caithfidh siad a bheith airdeallach ó thaobh cúrsaí smachta de agus gan pocanna saora a ghéilleadh.

Chas an dá fhoireann seo lena chéile i gcluiche ceannais na sraithe i mí Aibreáin, le Luimneach ag crochadh leo an corn 2-20 le 0-15.

Beidh Cill Chainnigh ag iarraidh cúpla rud a dhéanamh difriúil le cluiche ceannais na hÉireann ó anuraidh. Ar dtús, beidh siad ag iarraidh a chinntiú nach bhfaighidh Luimneach an tús spleodrach a fuair siad an lá sin. Bhí Luimneach 1-2 le scór ar bith ag na Cait tar éis sé bhomaite.

Níor éirigh le hEoin Cody scór a aimsiú anuraidh agus tógadh den pháirc é sa 59ú nóiméad. I mbliana, is é captaen na foirne é agus d’aimsigh sé 1-5 in aghaidh an Chláir sa chluiche leathcheannais. Tá mé cinnte go bhfuil pointe le cruthú aige.

Seans maith nach mbeidh Declan Hannon ag imirt. Is é croílár na cosanta ag Luimneach agus cé go ndeachaigh Will O’Donoghue siar chun tosnú ag uimhir a 6 in aghaidh na Gaillimhe, níl sé chomh compordach ann. An dtosnóidh Luimneach Will ansin arís nó cé eile a mbronnfar an jab sin air? Cén dóigh a mbeidh Cill Chainnigh in ann tairbhe a bhaint as seo? Neart ceisteanna le plé.

Roimhe seo, chaith foirne gach rud a bhí iontu ar Luimneach agus d’éirigh leo dul i ngleic leis ar feadh tamaill ach fuair Luimneach bealach fríd. De ghnáth, fágann Luimneach an taispeántas is fearr ar an pháirc go dtí an lá deireanach den fhéilire.

Muna dtarlóidh sé, tá na Cait ag fanacht leo. Sílim go mbeidh an bua ag Luimneach ach ar éigean. Mar atá tar éis tarlú dóibh sa chraobh seo uilig.