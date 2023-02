Linda Ervine: Ba mhaith le tuismitheoirí ón phobal aontachtach a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge

Tá tuismitheoirí ón phobal aontachtach ag aithint na mbuntáistí a bhaineann leis an dátheangachas agus ag iarraidh a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge, a dúirt Linda Ervine an tseachtain seo.

Dúirt bunaitheoir na chéad Ghaelscoile i gceantar Protastúnach sa Tuaisceart go bhfuil breis agus 30 tuismitheoir ag léiriú spéise a gcuid páistí a chur chuig Naíscoil na Seolta i mbliana. I láthair na huaire tá 14 pháiste ag freastal ar an naíscoil, atá lonnaithe in eaglais Phreispitéireach.

Tá stair shaibhir agus fhada ag an Ghaeilge in oirthear Bhéal Feirste agus tá stair fhada ag Protastúnaigh leis an Ghaeilge sa cheantar.

D’eascair an naíscoil as obair cheannródaíoch Linda agus a grúpa Gaeilge Turas a chuireann an teanga chun cinn in oirthear Bhéal Feirste. Léiríonn ainm an scoile, Naíscoil na Seolta, an ceangal le longthógáil sa cheantar inar tógadh an Titanic – agus léiríonn sé freisin na leanaí scoile atá ag seoladh amach ar a dturas oideachais le chéile.

“Tá sé ag dul go maith. Tá go leor dúshlán ann agus beidh go leor dúshlán ann agus táimid an-eolach air sin, ach ar an iomlán tá sé thar a bheith dearfach agus is é an rud mór atá feicthe againn ná suim ó thuismitheoirí,” a dúirt Linda le Seachtain.

“Tá sé suimiúil, sainmhínítear seachtar dár bpáistí mar ‘eile’ ach is Protastúnach tuismitheoir amháin agus is Caitliceach tuismitheoir amháin fosta i ngach cás. Tá triúr dár bpáistí Caitliceach agus is Protastúnaigh ochtar dár bpáistí. Tá sé dochreidte.

“Tríd is tríd, líon beag atá ann ach tá tuismitheoirí ón phobal aontachtach ag aithint na mbuntáistí a bhaineann leis an dátheangachas agus ag iarraidh a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge.

“Tá sin iontach dearfach. Sílim go mbeidh sé ag fás agus ag fás.”

Tá plean anois ann bunscoil a bhunú ach ba mhaith leo suíomh buan.

“Tá go leor rudaí inár gcoinne fós – tá ár spás féin de dhíth orainn,” a dúirt Linda.

In 2021, bhí an naíscoil le hoscailt i mBunscoil Braniel, ach rinneadh an cinneadh athlonnú tar éis feachtas meán sóisialta ar scála bheag in aghaidh na scoile.

“Bhí 32 ag léiriú spéise againn don bhliain seo amháin. Tá deich léiriú spéise againn don bhliain seo chugainn, tá seisear ag léiriú spéise don bhliain dár gcionn agus tá roinnt tuismitheoirí fiú a rinne teagmháil linn faoi pháistí nár rugadh go fóill.” Tá súil ag an naíscoil stádas réamhscolaíochta a fháil go luath, rud a chiallaíonn go mbeadh airgead buan acu.

“Níl a fhios againn cén bhliain a gheobhaidh muid stádas réamhscoile ach táimid á iarraidh arís i mbliana,” a dúirt Linda. “Tá a fhios againn go bhfuil dúshláin romhainn, tá a fhios againn go bhfuil míbhuntáistí againn.

“Táimid an-eolach ar na rudaí seo ar fad ach tá a fhios againn freisin go bhfuil suim ann agus tá go leor tuismitheoirí ann atá ag iarraidh é seo agus níl le déanamh againn ach brú ar aghaidh.”