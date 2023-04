Léirsiú ag Teach Laighean ar chóras oideachais ‘briste’

Tá an córas oideachais briste chomh fada agus a bhaineann sé leis an nGaeilge agus tá sé in am go ndeiseoimis é – sin an téama a bheidh le holl-léirsiú a thabharfaidh eagrais Ghaeilge agus oideachais le chéile taobh amuigh de gheataí Theach Laighean inniu.

An t-eagras feachtais Gaeilge4All atá ag comhordú an léirsithe agus táthar ag súil le brú a chur ar an Rialtas athmhachnamh a dhéanamh ar mholtaí ar nós Pháipéar a hAon de Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta a bhogadh go deireadh Bhliain 5.

I measc na n-éileamh eile ag Gaeilge4All tá siad ag lorg go mbeadh ardú suntasach ar an gcéatadán de dhaltaí atá ábalta freastal ar oideachas trí mheán na Gaeilge.

“Faoi láthair tá seachtar as gach céad ag freastal ar Ghaelscoileanna, níl sé fiú sna digití dúbailte,” a dúirt urlabhraí ar son an fheachtais i bhfíseán atá á scaipeadh ar na meáin shóisialta.

An moladh atá ag Gaeilge4All ná go dtógfaí níos mó Gaelscoileanna, go háirithe ag an dara leibhéal, chun riar a dhéanamh ar an éileamh don scolaíocht trí Ghaeilge.

An moladh atá á chur chun tosaigh ag an bhfeachtas – atá á eagrú faoi choimirce Chonradh na Gaeilge – chun réiteach a dhéanamh ar rún an Rialtais Páipéar 1 den scrúdú Gaeilge a bhogadh go Bliain 5 ná córas úr a chumadh chun an strus a laghdú de réir dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Is é an laghdú strusa an sprioc atá luaite ag an Aire Oideachais Norma Foley lena plean chun an scrúdú Gaeilge a bhogadh.

Ar na héilimh eile atá ar mhianliosta Gaeilge4All, maítear go bhfuil ag teipeadh ar an gcóras chun Gaeilge a mhúineadh go dtí an Teastas Sóisearach agus an plean chun an siollabas a athrú don Ardteistiméireacht ina phraiseach.

Maítear freisin go bhfuil líon na ndíolúintí a ligean do dhaltaí gan an Ghaeilge a staidéar ag dul i méid – 40,000 ag an dara leibhéal – agus go bhfuil gá le córas ionchuimsitheach seachas eisiach a thabharfadh tacaíocht níos fearr do dhaltaí ag a bhfuil deacrachtaí ar leith.

Tá imní freisin go mbeidh laghdú ar an méid ama a chuirtear ar fáil do mhúineadh na Gaeilge ag an mbunleibhéal mar chuid d’athruithe siollabais a mhol an Roinn Oideachas. Molann Gaeilge4All go gcoinneofaí an méid ama don Ghaeilge mar atá agus go múinfí ábhair eile ar nós corpoideachais trí mheán na Gaeilge.

Beidh an agóid ag tosú inniu ag a 4in ag geataí Theach Laighean agus beidh daltaí ag seinm ann chun cúlbhrat ceolmhar a chruthú.

Níl anseo ach an chéad chéim den fheachtas agus tá eolas ar www.gaeilge4all.ie agus ar na hardáin shóisialta.