Léiríonn an croitheadh láimhe meas ar a chéile

‘Ceapann roinnt daoine go bhfuil peil níos tábhachtaí ná a bheith beo nó marbh. Is féidir liom a rá leat go bhfuil sé níos dáiríre ná sin,” a dúirt iar-bhainisteoir Learphoill Bill Shankley.

Rith na focail sin liom agus mé ag breathnú ar chluiche ceannais iomána Laighean idir Gaillimh agus Cill Chainnigh ag an deireadh seachtaine.

Bhí achan duine ag súil le i bhfad níos mó ná mar a chonaic muid ón dá fhoireann ach bhí brú ann. Ní raibh ceachtar foireann ag iarraidh cailleadh agus dá bharr, bhí teannas agus faitíos ann seilbh na liathróide a chailleadh.

Is aoibhinn linn uilig féachaint ar chluichí breá oscailte. Níor thug Cluiche Ceannais na Mumhan seans dúinn anáil a tharraingt, bhí sé gob ar ghob agus thóg sé am breise chun na foirne a scarúint.

Ba é an binse agus an scóranna ó Aaron Guillane a rinne an difear do Luimneach, a bhuaigh Craobh na Mumhan den cheathrú huair as a chéile. Ba léir an meas a bhí ag na bainisteoirí ar a chéile ina dhiaidh sin, le Lohan ag admháil go bhfuil obair le déanamh acu chun iad féin a ghríosú do na babhtaí ceathrú ceannais i gceann coicíse.

Déan codarsnacht idir sin agus an méid a chonaic muid i bPáirc an Chrócaigh Dé Sathairn. A mhalairt a bhí ann idir Brian Cody agus Henry Shefflin. Bhuaigh na Cait Craobh Laighean den tríú huair as a chéile ach bhí ar Shefflin Brian a lorg chun a lámh a chroitheadh.

Bhí an chuma ar an scéal nach raibh Brian ag iarraidh teacht i dtreo Henry. Bhí neart pléite sna meáin faoi seo agus cé chomh díomách agus drochbhéasach is a bhí sé. Ach, mhothaigh mé féin gur rud an-bhrónach é.

Seo beirt de na daoine is aitheanta i saol na hiomána agus a bhí an-mhaith dá chéile nuair a d’éirigh le Shefflin 10 mbonn Uile-Éireann a bhaint faoi stiúir Brian Cody. Níl a fhios againn cad a bhí ráite idir an bheirt nó an bhfuil gach duine ag déanamh scéal chailleach an uafáis de seo.

B’fhéidir nach raibh siad riamh cairdiúil lena chéile ach amháin gur thuig siad go raibh siad an-úsáideach dá chéile.

Tuigeann muid uilig mar dhaoine fásta go mbíonn caidrimh dheacra ag daoine lena chéile agus nach féidir linn uilig a bheith inár gcairde is fearr an t-am go léir. Ach mar gur bhuaigh an bheirt an méid sin le chéile agus go raibh Shefflin mar cheannaire do Cody ar an pháirc imeartha, bheifí ag súil go mbeadh meas mór acu ar a chéile. Ní mar a shíltear a bhítear in amantaí.