Leabhar Pháirc an Chrócaigh díolta amach arís den tríú huair

Tá ráchairt mhór ar Tach ag Imirt i bPáirc an Chrócaigh, scéal faoi thurtar beag a mbíonn an bua aige in aghaidh a chéile comhraic.

Scríobh Saniya Chughtai an leabhar, údar a rugadh in Karachi na Pacastáine agus a tháinig go hÉirinn in 1996. Tá cónaí uirthi anois in Dubai lena teaghlach.

Scríobhadh i mBéarla é ar dtús agus d’aistrigh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta é go Gaeilge.

Dúirt Saniya go raibh sí bródúil as an spéis atá ag dul i méid sa Ghaeilge agus sa chultúr Ghaelach a fheiceáil.

“Creidim go bhfuil caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge ríthábhachtach chun oidhreacht chultúrtha agus féiniúlacht na hÉireann a chothabháil,” a dúirt sí le Seachtain.

“Is léiriú é rath an leabhair seo ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun a chinntiú go mairfidh an Ghaeilge agus a traidisiúin.

“Tá súil agam gur féidir le Tach ag imirt i bPáirc an Chrócaigh cur leis an iarracht seo agus níos mó daoine a spreagadh le léirthuiscint a bheith acu ar áilleacht agus saibhreas na teanga agus an chultúir Ghaelaigh.”

Tá 11 leabhar do pháistí foilsithe ag Saniya, agus gradaim buaite aici.

Is scéal croíúil é Tach ag imirt i bPáirc an Chrócaigh faoi thurtar óg a bhfuil aisling aige imirt sa staidiam is cáiliúla in Éirinn. Tá Tach agus a chairde atá ag imirt do Threibh an Wadi, an chéad chluiche riamh i bPáirc an Chrócaigh i gcoinne na nGrogoch fíochmhar.

Tá an dá fhoireann thar a bheith oiriúnach ach tá Treibh an Wadi i bhfad níos lú i méid. An féidir le Tach dul i ngleic leis an eagla atá air, nó an bhfuil Treibh an Wadi ag dul a chailleadh?

Tá Saniya tar éis dul i mbun scannáin chomh maith, ag déanamh gearrscannán faisnéise dar teideal Scéal an Scéalaí. Bhuaigh sé seo an gearrscannán faisnéise is fearr ag catagóir gearrscannáin GUTech ag an chéad Fhéile Scannán Idirnáisiúnta in Muscat in 2016 i Sabhdánacht Óman.

Tá an leabhar Tach ag Imirt i bPáirc an Chrócaigh ar fáil le ceannach ar líne agus i siopaí leabhar ar fud na tíre.