Le Adeleke, is deacair gan a bheith ag brionglóideach

Cúig bliana ó shin, chuir mé féin agus Dáithí Ó Sé clár i láthair faoi spórt na mban in éineacht le Lidl do TG4 an oíche roimh Chluiche Ceannais Peile Ban na hÉireann.

Ceiliúradh a bhí ann ar mhná ó thaobh an spóirt de ach comóradh a bhí ann ar mhná go ginearálta agus bhí neart craice, comhrá agus spraoi againn le haíonna speisialta.

Duine de na haíonna a bhí againn ar an oíche sin ab ea Rhasidat Adeleke. Ní raibh sí ach 16 bliana d’aois ag an am agus achan duine ag caint faoin talann a bhí aici agus ag rá go bhfeicfeadh muid í ar an stáitse is mó roimh i bhfad.

Idir sin agus seo, is léir nach raibh aon áibhéal ann an oíche sin mar tá stádas Rhasidat ag méadú agus ag dul ó neart go neart. Tá an lúthchleasaí óg lonnaithe ag coláiste in Texas Mheiriceá agus beagnach gach seachtain tá curiarracht de chineál éigin sáraithe aici.

Ag an deireadh seachtaine, d’éirigh léi a curiarracht féin sa 400 méadar a shárú in am 50.33 soicind. Ciallaíonn sé sin go bhfuil Rhasidat ag uimhir a 13 ar liosta fiúntais an domhain faoi dhíon agus í i lár an aonaigh chun bonn óir a bhaint ag an chomórtas NCCA faoi dhíon ag Albuquerque, New Mexico ar an 10-11 Márta.

Trí seachtaine ó shin, sháraigh sí curiarracht na hÉireann a bhí ag Karen Shinkins (51.58) a sheas ar feadh 21 bliain. Is í Rhasidat an bhean Éireannach is tapúla riamh le rás rite aici in am 50.45 soicind.

Cheana féin i mbliana, sháraigh sí curiarracht na hÉireann sa 200m in am 22.52 soicind agus anuraidh d’éirigh léi curiarracht na hÉireann a bhaint amach ag 60m, 200m, 300m agus 400m. Is lúthchleasaí ar leith í agus tá an t-ádh linn gurb as Éirinn í.

Ní hamháin go bhfuil an cumas aici áit a bhaint amach sna Cluichí Oilimpeacha, ach tá seans ann go mbeidh sí in ann bonn a aimsiú. Rud nach bhfuil déanta ag lúthchleasaí eile ag an leibhéal seo sna rásanna sin go fóill. Is fiú a mheabhrú do dhaoine, áfach, cé chomh hóg is atá sí agus mar is eol dúinn uilig, bíonn neart casadh ar an bhóthar.

Mar fhocal scoir, comhghairdeas le Andrew Coscoran a sháraigh curiarracht na hÉireann in am 3.33.49 sa 1500m, curiarracht a sheas ar feadh 40 bliain ag Ray Flynn. Ní bheidh Rhasidat ag rith ag Craobhacha na hEorpa faoi dhíon in Iostanbúl an tseachtain seo ach beidh foireann le 12 lúthchleasaí Éireannach ann. Feicfear é ar RTÉ2 Dé hAoine ag a 4in.