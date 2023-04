Le 13,110 duine ag labhairt Gaeilge go laethúil i mBéal Feirste, tá an chathair ag croílár na Gaeltachta domhanda

Ní féidir aon amhras faoi anois, d’éirigh le hathbheochan na Gaeilge, agus anois tá figiúirí ann chun sin a chruthú, dar leis an údar agus iriseoir Ciarán Dunbar

Is minic a chloistear an tuairim gur theip ar athbheochan na Gaeilge nó go mbeadh a leithéid dodhéanta – tá an tuairim sin bréagnaithe ag na figiúirí an mhí seo ó Dhaonáireamh Thuaisceart Éireann le haghaidh 2021 áfach.

Léiríonn na staitisticí a d’fhoilsigh Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde (NISRA) go bhfuil 43,557 cainteoir laethúil Gaeilge ann sna Sé Chontae (aois 3+). Seo an chéad uair a bailíodh eolas ar cé chomh minic is a úsáideann daoine an teanga ó thuaidh.

Dúirt 26,285 duine go labhraíonn siad Gaeilge go ‘seachtainiúil’ agus dúirt 47,143 go n-úsáideann siad í ach ní chomh minic le huair amháin sa tseachtain.

Seasann dhá cheantar os cionn gach áite eile – Béal Feirste agus Comhairle Ceantair Lár-Uladh.

Dúirt 13,110 duine go labhraíonn siad Gaeilge go laethúil (3.9%) agus 5,774 go n-úsáideann siad í ar bhonn seachtainiúil i mBéal Feirste.

Chiallódh sé sin go bhfuil Béal Feirste ar cheann de na ceantair is láidre Gaeilge dá bhfuil ann.

Ach caithfear líon na ndaoine a deir go bhfuil an Ghaeilge acu mar phríomhtheanga a lua, sin i bhfad níos lú ag 2,659. Mar sin féin, tá sé an-suntasach agus leoga, iontach, nuair a chuirtear san áireamh nach raibh i gceist ach roinnt scórtha daoine dá leithéid thiar sna 1950idí, tráth ar thosaigh athbheochan na teanga ag bláthú mar is ceart sa chathair.

Tá an ceantar Lár-Uladh (Dún Geanainn go Machaire Rátha go bunúsach) sa dara háit ó thaobh líon na gcainteoirí de. Tá 6,179 cainteoir laethúil ansin, nó 4.29%, an céatadán is airde sna Sé Chontae.

Tá ceantar Charn Tóchair i dtuaisceart Lár-Uladh, ceantar a bhfuil clú agus cáil air ó thaobh na Gaeilge de.

Ní féidir comparáid iomlán slán a dhéanamh idir na figiúirí seo agus iad siúd atá ar fáil ó Phoblacht na hÉireann – óir ní dhéantar idirdhealú idir úsáid ar scoil agus úsáid taobh amuigh de ó thuaidh.

Mar sin féin, is ar éigean go ndéantar Gaeilge ar bith i mbunscoileanna nach Gaelscoileanna iad ó thuaidh. Ní dhéantar Gaeilge i scoil stáit ar bith (scoileanna Protastúnacha go bunúsach). Ní chuireann gach scoil imeasctha an teanga ar fáil ná gach scoil Chaitliceach féin fiú ach oiread.

Ar an iomlán, tá Gaeilge ar fáil mar ábhar i 35% de scoileanna dara leibhéal ó thuaidh go díreach. Sa bhliain 2020, rinne tuairim ar 1,700 dalta GCSE sa Ghaeilge. Déanann tuairim ar 300 dalta Ard-Leibhéal sa Ghaeilge gach bliain.

Mar sin de, is féidir comparáid éigin a dhéanamh. Taobh amuigh den chóras oideachais, dúirt 70,804 duine go labhraíonn siad Gaeilge go laethúil ó dheas in 2016. Bhí 14,903 acu sin i gContae Bhaile Átha Cliath san iomlán, líon níos airde ná Béal Feirste go cinnte ach tá an céatadán i bhfad níos lú – fiú má ghlactar, abair, 6,000 Gaelscoláire amach as líon Bhéal Feirste.

Deir 2,727 i gcathair Chorcaí go labhraíonn siad an Ghaeilge go laethúil taobh amuigh den chóras oideachais dála an scéil.

Dar le teangeolaithe, tá dlús cainteoirí iontach tábhachtach do theanga ar bith.

Tá buntáiste mar sin ag Béal Feirste thar chathracha eile in Éirinn – is é sin go bhfuil an-chuid Gaeilgeoirí ina gcónaí i gcuid ar leith den chathair, in iarthar Bhéal Feirste. Fiú ansin, tá dlús níos airde arís i gceantair ar nós Bhóthar Seoighe agus Uachtar Chluanaí.

Ón bhun aníos

Is oifigeach pleanála teanga é Ciarán Mac Giolla Bhéin in iarthar Bhéal Feirste. Dar leis gur chuir bunú Ghaeltacht Bhóthar Seoighe 50 bliain ó shin tús le “athbheochan phobalbhunaithe”.

“Cruthaíodh pobal labhartha Gaeilge ón bhun aníos, áit nach raibh ceann cheana, agus is ábhar bróid agus spreagtha do lucht labhartha na Gaeilge ar fud na hÉireann na figiúirí seo a foilsíodh le déanaí,” a dúirt sé.

“Ní mór a rá gur tharla na forbairtí seo mar gheall ar dhíograis agus ar dhúthracht an phobail féin, go minic gan tacaíocht ar bith ón stát.

“Caithfimid mar phobal leanúint leis an bhrú agus ag tógáil ar infreastruchtúr pobail féin le freastal ar an phobal óg, uaillmhianach atá ag méadú i rith an ama.

“Leis an reachtaíocht teanga atá i ndiaidh dul fríd Westminster agus coimitmintí a tugadh i leith Straitéis na Gaeilge, tá deis againn tógáil ar na dúshraitheanna iontacha seo agus sochaí dhátheangach a thógáil sa 50 bliain amach romhainn.”

Cur chuige straitéiseach

Oibríonn Aoibheann Doherty leis an Charn, eagraíocht phobail lonnaithe taobh amuigh de Mhachaire Rátha.

Tá an dúiche seo ar cheann de na ceantair is láidre Gaeilge sa tír, lasmuigh den Ghaeltacht.

Dar léi go mbaineann an dul chun cinn leis an “chur chuige straitéiseach atá ag Coiste Forbartha Charn Tóchair”, rud atá dírithe ar an aos óg agus ar chultúr agus timpeallacht inar féidir an teanga a úsáid a chruthú. “Mar gheall ar an obair straitéiseach agus an infheistíocht sna teaghlaigh tá líon na ndaoine atá ag úsáid Gaeilge sa cheantar ag ardú, mar a léiríonn an stádas Líonra a bhain Carn Tóchair amach – léiríonn seo dúthracht an cheantair i leith na teanga, an t-aon cheantar faoin tuath sa tuaisceart a bhfuil stádas líonra aige.

“Tá na figiúirí ag teacht leis an fhás atá fágtha ar an Ghaeloideachas i gceantar Lár-Uladh le 30 bliain anuas.

“Aon duine atá in amhras faoin dul chun cinn seo, déarfaidh muid leo – tar chugainn, buail isteach agus bí ag éisteacht leis na daoine óga,” a dúirt sí.

An tIúr

Caithfear mionanailís a dhéanamh ar staitisticí, caithfear plé leo mar fhíricí seachas mar fhírinní, agus caithfear iad a mheas i gcomhthéacs eolas eile. Ní féidir an fhírinne ghlan a bhaint ó fhigiúirí daonáirimh cé go bhfuil siad suntasach agus úsáideach.

Labhraíonn 5,033 an Ghaeilge go laethúil i gComhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, cuir i gcás. Tá 553 duine ann a deir an bhfuil sí acu mar phríomhtheanga.

Ach cad is ciall le ‘laethúil’ agus cad é mar a thuig daoine an cheist?

Agus mé ag caint le daoine sa dúiche, mheas siad gur gaire líon “chroíphobal na Gaeilge”, páistí atá á dtógáil le Gaeilge, cainteoirí ó dhúchas, gníomhairí, scoláirí, srl., do 500 ná 5,000 sa cheantar.

Mar sin féin, seans go bhfuil ciorcail Ghaeilge amuigh ansin nach bhfuil aithne ag daoine eile orthu.

Fás ollmhór

Léiríodh i mí Mheán Fómhair anuraidh gur tháinig fás mór (11%) ar líon na ndaoine a bhfuil eolas de shaghas éigin acu ar an teanga ó thuaidh agus gur tháinig fás ollmhór (45%) ar líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge acu mar ‘phríomh-theanga’ – 5,969, ardú ó 4,130 in 2011.

Cé gur mhair cainteoirí dúchais go dtí na 1980idí sna Sé Chontae, bhí na Gaeltachtaí ann an-lag faoin am ar tháinig Tuaisceart Éireann ar an saol in 1921.

Den mhórchuid is mó mar sin, táthar ag plé le Gaeilge na hathbheochana ó thuaidh.