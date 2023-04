Laighin ag dúil le bua sa bhaile ar na hIodálaigh

Babhta a dó den tSraith rugbaí URC atá os ár gcomhair an deireadh seachtaine seo agus is iad Cúige Laighean an t-aon chúige Éireannach atá sa bhaile, an uair seo i gcoinne Benetton.

Bhuaigh na Laighnigh ach ar éigean as baile in aghaidh Zebre sa chéad bhabhta 33-29. Tá gortuithe ag cur as do Laighin ag tús an tséasúir, le leithéidí na n-imreoirí idirnáisiúnta Hugo Keenan agus James Lowe amuigh le gortú. Bhí Laighin 21-0 chun tosaigh tar éis 26 nóiméad ach bhí deacrachtaí acu sa chosaint ansin.

Tá go leor ag Leo Cullen le smaoineamh faoi anois mar sin, go háirithe mar gur chaill foireann na hIodáile deiseanna an bua a thochailt amach. Chríochnaigh Laighin 61-17 chun cinn ar Benetton anuraidh agus ní bheidh mórán ag súil le haon athrú ar an scéal sin i mbliana.

Bhí go leor athruithe i gConnachta roimh thús an tséasúir, le Andy Friend ag athrú a phoist go dtí Stiúrthóir Cóitseála sa chúige. Ba é an easpa leanúnachais a bhí ag cur as dóibh go mór anuraidh ach níor thosaigh rudaí go maith dóibh i mbliana, ag cailleadh 36-10 in aghaidh na nUltach.

Ba léir an frustrachas a bhí ag Friend san agallamh i ndiaidh an chluiche agus é míshásta leis an bhealach éasca a lig siad do na hUltaigh scóranna a aimsiú. Ghéill siad cúig chic éirice taobh istigh d’ocht mbomaite, le hUlaidh ag fáil dhá scór as.

Níl rudaí ag éirí níos fusa dóibh an deireadh seachtaine seo, le cluiche as baile in aghaidh na seaimpíní ó anuraidh, na Stormers san Afraic Theas, agus ansin beidh siad in aghaidh na Bulls, tánaistí ó anuraidh i mbabhta a 3. Casfaidh siad leis an Mhumhain sa bhaile i mbabhta a 4 agus is léir go bhfuil taispeántais agus pointí ag teastáil chun a séasúr a spreagadh.

Dea-scéal do na hUltaigh ná gur thosaigh Jacob Stockdale tar éis a bheith imithe le bliain mar gheall ar ghortú. D’imir Stuart McCloskey agus Luke Marshall go maith sa lár ach cé go raibh bua compordach acu in aghaidh Chonnacht, beidh siad ag díriú ar na botúin láimhseála a rinne siad agus ar na botúin sa síneadh amach.

Gan dabht, beidh siad ag iarraidh feabhas a chur air sin an chéad lá eile. Tabharfaidh siad aghaidh ar na Scarlets – foireann a bhuail siad anuraidh 27-15 – as baile Dé Sathairn, le Dan McFarland ag súil go bhfaighidh sé na pointí uilig roimh choimhlint a 3 i gcoinne Laighean le teacht.

Chaill an Mhumhain 20-13 as baile in aghaidh Caerdydd, an chéad chluiche faoi stiúir Graham Rowntree. Cé go raibh díomá air tar éis an chluiche, thóg sé na pointí dearfacha as, go háirithe gur fhan siad sa chluiche agus go bhfuair siad pointe bónais agus iad gan go leor imreoirí mór le rá.

Ní bheidh na himreoirí idirnáisiúnta ar ais leis an Mhumhain go dtí babhta a 3 agus mar sin beidh foireann úr ainmnithe acu as baile in aghaidh na Dragons Dé Domhnaigh.

Craolfar an cluiche idir Cúige Laighean agus Benetton ar TG4 Dé hAoine ag 7.35in, le Stormers agus Cúige Chonnacht le feiceáil ar RTÉ 2 Dé Sathairn ag 1.30in.