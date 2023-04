Lá saoire sa bhreis ag daltaí Gaelscoile ar Oileán Mhanann a bhuíoch le dia mara

Chaith 14 pháiste as Gaelscoil na mBeann i gContae an Dúin ceithre lá in Oileán Mhanann an tseachtain seo caite.

Bhí an-iontas orthusan agus ar na múinteoirí a bhí in éineacht leo mar ní raibh siad in ainm a bheith ann ach ar feadh trí lá.

Ní raibh neart air áfach óir ba é sin toil Mhanannáin mhic Lir, an dia mara a chosnaíonn Oileán Mhanann trí í a chur faoi cheilt lena bhrat.

Mar sin de, agus páistí Ghaelscoil na mBeann ag fanacht go foighneach in Aerfort Mhanann Dé Céadaoin, cuireadh an eitilt go Baile Átha Cliath ar ceal.

Bhí an t-eitleán ó Aer Lingus ag ciorclú san áit a mba cheart go mbeadh an t-oileán ach ní raibh tásc ná tuairisc air, ní raibh sé le feiceáil a thuilleadh. Thug Manannán lá saoire eile dóibh, íoctha as Aer Lingus, agus beidh na páistí buíoch as sin go deo óir bhí am den scoth acu!

Ba é “ceo” an míniú oifigiúil ar an scéal ach ba léir do gach duine a bhí san oileán an lá sin an fhírinne.

Bhí deoir nó dhó le feiceáil i ndiaidh do na páistí a thuiscint nach mbeidís ag dul abhaile go cinnte, iad traochta tar éis trí lá de dhianghníomhaíocht cheana féin. Ach fiú agus iad san aerfort Déardaoin, d’admhaigh buachaill amháin as Cill Chaoil, Finlay, go bhfanfadh sé níos faide arís dá dtiocfadh leis.

Tá Gaelscoil na mBeann suite i gCill Chaoil i gContae an Dúin, díreach 60 míle ar shiúil ó Ghaelscoil an oileáin, an Bhunscoill Ghaelgach. Is féidir Oileán Mhanann a fheiceáil ó na Beanna Boirche agus tá a mhalairt fíor lena chois.

Is í an Bhunscoill Ghaelgach an t-aon scoil san oileán, agus ar chlár na cruinne, a bhíonn ag teagasc trí Ghaeilge Mhanann, nó Manainnis mar a thugtar uirthi in amanna.

Cairde nua

Bhí Rang a Sé agus a Seacht ó Ghaelscoil na mBeann in Oileán Mhanann chun aithne a chur ar pháistí Gaelacha an oileáin agus chun foghlaim faoi theanga seo acu.

Dar le gasúr de na Manannaigh, Raff, go raibh sé iontach fáil amach cé chomh cosúil a bhí an dá theanga, rud a dúirt gach duine a bhí páirteach sa turas.

“Bhí sé iontach cairde nua iontacha a dhéanamh,” ar seisean.

“Bhí am den scoth ag na páistí, bhí siad ar bís ann,” a dúirt duine den lucht eagraithe, Josephine Siriu.

“Tá Oileán Mhanann go hálainn, tá na daoine chomh cairdiúil sin, agus eagraíodh an oiread sin imeachtaí dúinn.

“Chuir gach duine san oileán, na páistí san áireamh, an-fháilte go deo romhainn agus chuaigh sé sin i bhfeidhm orainn go mór mór.”

Troid leis an rí

Ar cheann de na buaicphointí, thug na páistí cuairt ar Chaisleán Phort na hInse, nó Peel Castle. Bhí iontas éigin orthu Rí Amhlaoibh é féin a fháil ann, d’ainneoin go bhfuair sé bás sa bhliain 1237.

Ní hamháin sin ach bhí Gaeilge Mhanann agus na hÉireann ar a thoil aige agus bhí sé sásta dul i mbun trodaíochta leo lena chlaíomh.

Is í Julie Mathews príomhoide bhunscoil Mhanann; ar sise: “Bhí am den scoth ag na páistí, d’éirigh siad iontach mór le chéile, rinne siad cairde nua iontacha.

“Ach d’éirigh linne mar mhúinteoirí go leor smaointe a roinnt – Caarjyn son dy bragh (cairde ar son go brách),” ar sí.

Is múinteoir í Aalin Clague sa Bhunscoill.

“She turrys yindyssagh v’ain! Va ny paitchyn veih Mannin jeant magh dy veeiteil rish nyn gaarjyn noa veih Cill Chaoil,” a dúirt sí, is é sin a rá gur turas iontach a bhí ann ach go raibh páistí Mhanann ar bís cairde nua a dhéanamh.

Gaeilge éagsúil

Is cineál Gaeilge í Manainnis ach litrítear í i gcóras éagsúil ó Ghaeilge na hÉireann agus mar sin de measann Gaeilgeoirí in Éirinn go bhfuil sí iontach coimhthíoch. Níor chuir sé sin isteach ná amach ar na páistí áfach.

“Ní dhéanann páistí iarracht gach rud a thuiscint, glacann siad le rudaí, mar sin de bhí sé furasta go leor Gaeilge Mhanann a thuiscint,” arsa Josephine Siriu.

“Chuala siad meascán den dá Ghaeilge agus níor bhac muid le Béarla – d’éirigh go breá leis na páistí ón dá bhunscoil.”

D’eagraigh an togra ‘Cassan’ an turas seo in éineacht le Gaelscoil na mBeann agus leis an Bhunscoill Ghaelgach. Is togra de chuid Chonradh na Gaeilge Boirche Íochtar é Cassan a bhfuil sé d’aidhm aige an nasc traidisiúnta Gaelach idir Contae an Dúin agus Oileán Mhanann a láidriú. Ba é Colmcille a mhaoinigh an turas.

Tá eolas éigin ar Ghaeilge Mhanann ag 2,223 duine de réir dhaonáireamh 2021. Fuair an cainteoir dúchais traidisiúnta deiridh bás in 1974 ach tá rath ar athbheochan na teanga.