Lá iontach iomána os ár gcomhair Dé Sathairn

Áit i gCluiche Leathcheannais na hÉireann an duais atá ar fáil d’iománaithe na Gaillimhe, Chorcaí, an Chláir agus Loch Garman ag an deireadh seachtaine.

Is iad Luimneach agus Cill Chainnigh atá ag fanacht ar na buaiteoirí, cluichí a bheas le himirt ar an 2 agus 3 Iúil. Ar dtús, feicfear Gaillimh agus Corcaigh in aghaidh a chéile i Staid Semple Dé Sathairn. Chaill Gaillimh Cluiche Ceannais Laighean in aghaidh Chill Chainnigh ach ba é an bealach gur chaill siad an choimhlint a bheas ag cur imní ar a mbainisteoir Henry Shefflin.

D’oibrigh na Cait níos crua ná Gaillimh agus cé go bhfuair fir an iarthair seansanna ar chúil, níor thóg siad iad. Sin an chéad chluiche a chaill siad sa chraobh agus bhí an-díomá orthu i ndiaidh an chluiche. Bheifeá ag súil go bhfeicfeadh muid taispeántas i bhfad níos fearr ach cé chomh hocrach is a bheidh Gaillimh?

Bhí Corcaigh faoi bhrú millteanach tar éis cailleadh in aghaidh Luimnigh agus an Chláir i bhfeachtas na Mumhan sula raibh taispeántas den scoth acu i gcoinne Phort Láirge agus Thiobraid Árann chun áit sna réamh- bhabhtaí Ceathrú Ceannais a aimsiú. Cé go raibh Aontroim níos fearr sa chéad leath agus iad pointe chun cinn ag leath-am, bhí freagra láidir ó Chorcaigh agus bhuaigh siad 3-27 in aghaidh 2-19 ar Aontroim. Sin an chéad uair sa chraobh i mbliana nár thosaigh Patrick Horgan. Chuaigh Tim O’Mahony isteach ina áit agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil Corcaigh ag teacht ar an fhoireann is fearr atá acu leis an chothromaíocht cheart ann.

Cáineadh go géar a gcosaint ach le Kieran Joyce ag uimhir a 6 agus Rob Downey ag uimhir a 3, agus le Seán O’Donoghue thar barr dóibh, tá neart ann. Tá an-tionchar ag Séamus Harnedy agus Conor Lehane ar na cluichí agus muna mbeidh Gaillimh in ann luas an chluiche a bhaint amach, tá an baol ann go mbeidh deireadh lena séasúr. Seans go mbeidh Cianán Fahy ar fionraí do na Gaillmhigh .

Chaill an Clár tar éis am breise i gCluiche Ceannais na Mumhan in aghaidh Luimnigh, cluiche den scoth ach cén tionchar a bheas ag an chailliúint sin ar an Chlár? Bhí siad croíbhriste ina dhiaidh agus mar atá feicthe againn sa pheil, tá sé thar a bheith deacair an meon a bheith ceart an chéad lá eile.

Léirigh Dún na nGall sin lena gcailliúint in aghaidh Dhoire i gCluiche Ceannais Uladh agus ansin sna babhtaí cáilithe in aghaidh Ard Mhacha. Tá an seans ann go gcaillfidh Peter Duggan agus Rory Hayes amach ar an chluiche mar gheall ar fionraí agus is buille mór é sin.

Mar aon le Corcaigh, níor thosaigh séasúr Loch Garman amach ró-mhaith sa chraobh ach tá fuadar fúthu tar éis a mbua in aghaidh Chill Chainnigh agus thug siad léasadh do Chiarraí ag an deireadh seachtaine, ag buachaint 3-30 le 0-18.

Bhí Lee Chin spreagúil dóibh in aghaidh Chill Chainnigh agus beidh taispeántas eile mar sin de dhíth Dé Sathairn. Ach le leithéidí Rory O’Connor, Conor McDonald, Liam Óig McGovern agus Damien Reck ag imirt thar barr, beidh Loch Garman muiníneach go mbeidh an lá leo.

Tá go leor ag brath ar cén meon a fheicfidh muid ón Chlár ar an lá. Lá iontach iomána atá os ár gcomhair.