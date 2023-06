Kneecap  ag tacú le comhlacht amharclainne atá i mbaol mar gheall ar chiorruithe

D’iarr Naoise Ó Cairealláin – Móglaí Bap sa bhanna chlúiteach ceoil – ar dhaoine airgead a thabhairt do Aisling Ghéar.

I ráiteas ar Instagram, scríobh Kneecap: “Tá an téatar agus na healaíona ríthábhachtach le go mbeidh teanga beo agus in anáil agus tugann siad guth do phobal na Gaeilge atá ag fás agus ilghnéitheach.

“Tá siad ag déanamh GoFundMe chun airgead a bhailiú le seó a chur ar siúl, má tá rud ar bith le spáráil agat rachadh sé i bhfad.”

Bunaithe in 1997, tá saibhriú déanta ag Aisling Ghéar ar an tírdhreach bhríomhar chultúrtha in iarthar Bhéal Feirste agus níos faide i gcéin agus chuir sé le forbairt na Gaeilge san amharclannaíocht.

Tháinig ciorruithe ollmhóra ar earnáil na nEalaíon i dTuaisceart Éireann i mbliana, agus chaill Aisling Ghéar a bhunmhaoiniú tar éis 26 bliain.

Lonnaithe i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál, tá Aisling Ghéar tar éis saothar d’ardchaighdeán a léiriú agus a thabhairt ar camchuairt go leanúnach ó dhrámadóirí chomh héagsúil le Machiavelli, WB Yeats, Tom Murphy, Rosemary Jenkinson, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Eoghan Ó Tuairisc, Brian Friel, Dario Fo, Willy Russell agus Marie Jones.

Tá léiriúchán scoileanna Aisling Ghéar de An Triail le Máiréad Ní Ghráda socraithe go daingean anois ar fhéilire na scoile, agus tugtar tacaíocht don fhoireann teagaisc agus deis á tabhairt do dhaltaí A-leibhéil taithí a fháil ar léiriú amharclainne d’ardchaighdeán de Ghaeilge gan teorainn.

Cuireann an comhlacht léiriúcháin ar fáil do chách, lena n-áirítear seirbhís aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla do gach uile thaibhiú le cluasáin phearsanta. Tá leathanach GoFundMe seolta ag Aisling Ghéar chun leanúint ar aghaidh ag léiriú léiriúcháin amharclainne den chéad scoth agus ag fostú tallann áitiúil Ghaeilge.

“Bhí an oiread sin díomá orainn nach bhfuaireamar ár mbunmhaoiniú arís. Shíl muid ar rud éigin difriúil a dhéanamh agus mar sin táimid chun scannáin a chur ar aghaidh chun beagán airgid a thabhairt isteach,” a dúirt Bríd Ó Gallchóir, Stiúrthóir Ealaíne Aisling Ghéar.

Bhí léiriú speisialta ag an chomhlacht amharclainne ar an scannán chlúiteach An Cailín Ciúin i gCultúrlann McAdam Ó Faith an tseachtain seo caite.

Beidh Róise & Frank, scéal croíúil faoi mhadraí seafóideacha, baintreach agus buachaill óg uaigneach, á thaispeáint sa Chultúrlann ar an 30 Meitheamh ag a 7pm. Taispeánfar léiriú scannáin de Cré Na Cille, bunaithe ar cheann de na húrscéalta Gaeilge is tábhachtaí, ar an 7 Iúil ag a 7in.

Leanann Bríd ar aghaidh: “Tá GoFundMe seolta againn freisin, rud atá dochreidte ar fad. Tá an tacaíocht iontach, agus tá teachtaireachtaí galánta faighte againn.” Tá £3,500 faighte acu as sprioc £15,000.

Tá an grúpa hip hap Kneecap tar éis a dtacaíocht a roinnt agus síntiúis a spreagadh. In 2022, thug an rapálaí Naoise ó Cairealláin, ar a dtugtar Moglaí Bap, a chéad dráma ar stáitse, léirithe ag Aisling Ghéar, Minimum Human Contact, ar tugadh ardmholadh dó.