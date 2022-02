Is léir nach bhfuil cead ag mná dul in aois go poiblí i ré seo na meán sóisialta

Tá tomhas agam daoibh. Ar feadh na mblianta bhí sé uaim, nuair a fuair mé é ní raibh sé uaim a thuilleadh. Tagann sé go gach duine. Cad é?

Smaoinigh faoi… an aois, gan amhras! Cuirtear an-bhéim ar an óige sa lá atá inniu ann. Tá áiteanna eile níos measa ná a chéile. Táim i mo chónaí in Shang-hai faoi láthair agus tá daoine dúghafa leis an óige.

Tá sé mar eipidéim, níos forleithne ná aon Covid nó Omnicron.

Aois agus ag dul in aois, braitheann sé go hiomlán ar chomhthéacs. Do dhuine sna fichidí, tá daichead críonna. Do dhaoine atá daichead, tá 70 críonna. Is dócha fén am a shroicheann tú 80, tá gach duine óg!

Is cuimhin liom babhta amháin, mo dhaid (a bhí i lár na seachtóidí) ag míniú gur mhothaigh sé an-mhaith lá amháin, an-fhuinniúil. “Mothaím mar fhear sna daichidí!” a dúirt sé. Fé mar a deirim, braitheann sé ar fad ar an gcomhthéacs.

Blianta ó shin, sna nóchaidí, bhíodh Botox ina chóireáil a d’úsáid daoine cáiliúla, na ‘celebs’. Ag an tús cheap daoine gur rud sách drámatúil a bhí ann. Sa lá atá inniu ann déanann gach re duine é: múinteoirí, banaltraí, dlíodóirí – tá gach duine ag imeacht chun instealltaí na hóige a aimsiú.

Ní sa Botox ach a thús, freisin. Tá réimse cóireálacha aisteacha ar fáil chun rian fisiciúil na haoise a sheachaint: léasar, micreascrabhadh, líontóirí deirmeacha, srl.

Pé aois chróineolaíochta atá ort, tá sé tábhachtach go bhfuil cuma óg ort. Braithim go bhfuil an brú seo níos mó ar mhná ná ar ár gcompánaigh fhirinscneacha.

Níos scannalaí fós ná go bhfuil aois na mban a thugann faoi na cóireálacha seo ag ísliú. Cad as ar tháinig an éabhlóid seo? Cén pháirt atá ag na meáin shóisialta sa scéal? TikTok, Instagram, Facebook, Tinder – go leor de na haipeanna agus suíomhanna a úsáidtear anois tá siad dírithe ar an tsamhail amháin, cuma fhisiciúil an duine.

Caitear an oiread sin ama ar na meáin shóisialta go bhfuil na teachtaireachtaí seo mar gheall ar thábhacht na híomhá á slogadh siar ag mná an t-am ar fad. Is léir nach bhfuil cead ag mná dul in aois go poiblí.

Tá gairm bheatha iomlán nua cruthaithe ag Gwyneth Paltrow bunaithe timpeall ar an téarma doiléir teibí seo, folláine – nó ‘‘wellness’ – lena comhlacht Goop. Tá sraith aici ar Netflix agus i gclár amháin scrúdaíonn siad aois an choirp. Bhíodar ag féachaint an féidir athruithe beaga a dhéanamh do d’aiste bia chun an cheist a fhreagairt: cén aois bhitheolaíochta atá ort?

Cá gcríochnóidh cúrsaí? Cá háit a stopfaidh daoine agus iad ag lorg an “fhéinín” is foirfe le cur ar “Insta”? An é nach bhfuil meas againn a thuilleadh ar an aois agus an tsaíocht agus an suaimhneas a bhaineann leis?

Táim ag maireachtáil i gcathair lán de Peter Pans, iad ag triail gach rud gur féidir leo chun fanacht óg. Scanraíonn cúrsaí mé nuair a chím mná agus iad fós sna fichidí ag dul faoi scian.

Níl an brú sóisialta seo ar mhná ach ag méadú. Is léir sa lá atá inniu ann nach féidir a bheith ró-fhoirfe, ró-thanaí ná nach féidir cuma ró-óg a bheith ort.

Cruthaíonn sé seo fadhbanna. Cad a tharlaíonn nuair a thugann tú cúpla roic faoi deara ar d’aghaidh? Nó go n-aimsíonn tú do chéad ribe gruaige báin? Cén éifeacht a bhíonn aige seo ar d’fhéinmhuinín? Ar nós Nairciseas a bádh san uisce toisc go raibh sé i ngrá lena shamhail féin, ní bheidh críoch mhaith leis an scéal seo.

Nuair a bhí mé luath sna fichidí, ní fhéadfainn fanacht go dtí go rabhas níos sinne. Ach anois thabharfainn aon rud chun mo chorp ag a 21 a bheith agam arís.

Comh luath agus a chaill mé m’óige, bhí mé ag caoineadh na cailliúna. Ach ní fhanann cúrsaí mar atá riamh.

Fé mar a mheas Heraclitus, ní féidir seasamh san abhainn chéanna an dara babhta. Sruthaíonn an saol ar aghaidh. Athruithe a thagann go fisiciúil ort, níl ach dhá rogha agat ina leith– fáiltiú rompu nó troid ina gcoinne.

Ach seo troid nach féidir a bhuachan. Sa deireadh, báfar tú ag troid in aghaidh thaoide na haoise.