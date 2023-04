Is féidir le Joey Carbery ceacht a fhoghlaim ó Ross Byrne

Ní hé an cineál seachtaine a chuaigh thart an tseachtain a bhí Joey Carbery ag súil leis.

Tá an oiread sin ráite agus léite againn anois faoin chinneadh a rinne cóitseálaí fhoireann rugbaí na hÉireann Andy Farrell agus é ag fagáil an uimhir a 10 ó Chúige Mumhan amach as a chuid pleananna do Chomórtas na Sé Náisiún.

Tá mé ag déanamh go raibh díomá agus briseadh croí ar bharr an liosta mothúchán a bhí ar Carbery ach sin spórt agus sin an saol. Anois is é an dúshlán atá roimh Carbery ná dul i ngleic leis seo agus teacht aniar as.

Duine de na buaiteoirí ar phainéal Farrell ná Ross Byrne, a bhfuil a thaithí féin aige ar dhíomá. Níor éirigh leis áit a fháil ar fhoireann na hÉireann ar feadh 20 mí, ach mar gheall ar ghortú Joey Carbery, tháinig sé isteach mar ionadaí deireanach sa chluiche in aghaidh na hAstráile.

D’aimsigh sé an cic éirice cinniúnach sa 76ú bomaite in aghaidh na hAstráile i gcluiche idirnáisiúnta an fhómhair chun an bua a thabhairt d’Éirinn.

Is fada an lá a bhí daoine ag caint faoin bheirt seo agus cé acu a bheadh ag teacht i gcomharbacht ar Johnny Sexton.

Tá feabhas tagtha ar Byrne agus a chluiche; bhíodh cáineadh roimhe seo nach raibh ach stíl imeartha amháin aige ach tá sé sin athraithe. Is léir go bhfuil sé tar éis foghlaim ó na ceachtanna crua agus le daoine maithe timpeall air, tá fás thar cuimse tagtha air.

Tagann muinín leis sin agus tá sé san áit ina bhfuil sé anois mar gheall air féin agus an obair atá déanta aige air féin.

Tá Carbery san áit uaigneach sin anois – ach tá sé in ann ceacht a fhoghlaim ó Byrne.

Mar a luaigh Byrne féin, is féidir le rudaí athrú an-tapaidh sa spórt agus tá deis ag Carbery foghlaim ón mhéid a tharla agus teacht ar ais níos láidre.

Is faoi Joey Carbery féin atá sé anois.