Is fearr liom mí na Bealtaine thar aon mhí eile... go háirithe ag tosú le lá saoire bainc!

Donald Trump in Éirinn in 2019

Slán leis an Aibreán is ea an scéal an tseachtain seo. De ghnáth bíonn áthas orm an mhí seo a chur díom ach leis na míonna ag dul chomh tapaidh le cúpla bliain anuas, bíonn leisce orm slán a fhágaint le haon mhí.

Sin ráite agus éinne atá á léamh seo le tamall beidh a fhios agaibh gur breá liom an chéad mhí eile. Sea, ardaíonn mo chroí le mí na Bealtaine agus bhíos mar seo riamh.

Tagann dóchas agus sólásleis an mhí seo. Tá a boladh fhéin aici dar liom agus cuirim í níos airde ná an chuid eile.

Is cuimhin liom go mbíodh daoine ag dó aitinn an t-am seo bliana agus go mbíodh an boladh álainn seo timpeall an pharóiste agus sinn ag teacht abhaile ón scoil.

Ní dóigh liom go bhfuil cead é seo a dhéanamh níos mó, cé go bhfaighfeá an boladh ó am go chéile. Seo ó fhear go bhfuil a bhreithlá i mí an Mheithimh aige agus cé go bhfuil dílseacht agam don mhí sin, sí an Bhealtaine atá ag uimhir a haon!

Cúpla rud eile atá ag teacht na laethanta seo. Boss nua go RTÉ. Bhí Kevin Bakhurst mar cheannaire nuachta agus mar leas-bhoss chomh maith againn cúpla bliain ó shin.

Is fear ana-dheas é agus fear go bhfuil ard-suim aige i gcúrsaí tuaithe agus ins na réigiúin. Nuair a bhí sé linn an uair dheireanach thug sé cuid mhaith ama ag dul timpeall na tíre agus thaithin sé seo go mór leis.

Ó bheith ag caint le daoine ar an dtaobh istigh, tuigim go bhfuil siad sásta leis an scéal seo.

Fear eile atá ag teacht go dtí na réigiúin, bhuel an Meán-Iarthar pé scéal é, is ea an tIar-Uachtarán Trump. Níl a fhios agam an bhfuil daoine sásta nó míshásta leis seo, ana-sheans gur cuma le daoine.

Ní dóigh liom go mbeidh éinne ag Aerfort na Sionainne le cruit an uair seo, b’fhéidir cúpla veidhlín! Beidh an turas seo ana-dhifriúil le turas Joe Mór cúpla seachtain ó shin.

Chaithfeá an cheist a chur – cad atá taobh thiar den dturas? An ar saoire atá sé ag teacht? Mar is eol dúinn ar fad, ní bhíonn saoire riamh i gceist le saoire leis na daoine seo.

Pé scéal beimid ag coimeád súil amach dó agus ar a mbeidh ar siúl aige. B’fhéidir go bhfuil sé tagtha do chluiche ceannais na Mumhan. Ní aon dabht go mbeidh sé ag béicíl dos na Cláirínigh agus iad ag tabhairt aghaidh ar Chiarraí!

Joe do Mhaigh Eo agus Donald don mBanner. Beidh air óráid a thabhairt a chríochnóidh le ‘Clare for Sam… Clare for Sam!’

Nuair a bhí an tUachtarán Biden anseo, thug sé cuairt ar Áras an Uachtaráin agus deineadh scéal dó nuair nár tháinig madra an Uachtaráin Misneach chuige.

Bhuel b’fhéidir go raibh cúis leis sin. B’fhéidir go raibh a fhios aige go raibh a sheanchara Bród breoite. Tháinig an drochscéal ag an ndeireadh seachtaine go bhfuair Bród bocht bás.

Níl aon dabht ach gur chuir sé seo isteach ar ana-chuid, mé fhéin ina measc. Thit an tír ar fad i ngrá le Misneach agus Bród an chéad uair a cuireadh os ár gcomhair iad beirt. Tá Bród imithe go háit níos fearr.

Tosnaíonn an Bhealtaine seo le lá saoire bainc chomh maith. Tús iontach!