‘Is fada muid ag fanacht le dea-nuacht mar seo faoin síneadh fada’

Naoi mbliana ó shin chuir an ceoltóir Rossa Ó Snodaigh tús le feachtas le cosaint a fháil don síneadh fada lena leabhar clúiteach Our Fada. An tseachtain seo, d’fháiltigh sé roimh chinneadh an rialtais go mbeadh gach ríomhaire stáit in ann an síneadh fada a úsáid.

“Tá sé thar barr,” a dúirt sé. “Ach seo tús an fheachtais, ní an deireadh.”

Bhí an easpa measa a léiríodh don síneadh fada ina chnámh spairne do Ghaeil le blianta. Tá fadhbanna go fóill ag daoine atá ag iarraidh, mar shampla, an sloinne ‘Ó’ nó an fhoirm cheart dá n-ainm a scríobh.

Ach an tseachtain seo caite nocht Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers 32 leasú ar reachtaíocht a chuirfidh le cearta teanga phobal na Gaeilge.

Agus ar cheann acu sin tá go mbeidh gach ríomhaire agus córas ríomhaireachta san earnáil phoiblí in ann an síneadh fada a úsáid.

Dúirt Rossa, atá ina cheoltóir leis an ghrúpa Kíla, go raibh go leor fadhbanna go fóill ag daoine a bhí ag iarraidh a n-ainmneacha a litriú mar is ceart.

“Seo an chéim is bunúsaí go n-aithnítear litriú na Gaeilge, an teanga is sine scríofa i dtuaisceart na hEorpa.

“Tá céad bliain ó bhí rialtas na hÉireann ann agus faoi dheireadh tá an síneadh fada – an rud is bunúsaí a dhéanann difir idir litriú na Gaeilge agus an Béarla – tá sé á aithint. Céim bhídeach é ach is céim mhillteach é.

“Nuair atá rialtas ag léiriú dea-chleachtais, tarlaíonn athruithe eile mar glacann comhlachtaí eile leis an dea-chleachtas sin.

“Déanfaidh na rudaí seo an-difríocht do na cearta atá ag na Gaeil i dtuaisceart na hÉireann mar dá mbeadh daoine ag breathnú ar an dea-chleachtas anseo, beidh siad ábalta sin a ghlacadh isteach sa tuaisceart.”

Dúirt sé go mbíodh comhlachtaí fóin ag gearradh íocaíocht bhreise ar théacs a chur i nGaeilge leis na síntí fada go dtí gur cuireadh brú orthu. Agus dúirt sé go raibh cuid de na bainc in Éirinn i ndiaidh cúlú ón tseirbhís Ghaeilge a bhíodh á cur ar fáil acu, chomh maith le comhlachtaí eile nach nglacann le síneadh fada ar ainmneacha. Luaigh sé feachtas eile atá ar bun aige, le go mbeadh na logainmneacha Gaeilge ar chomharthaí ar aon dul leis an Bhéarla agus ní sa chló Iodálach.

“Léann gach duine an cló Rómhánach agus tá cuma ar an chló Iodálach go bhfuil sé truaillithe. Nuair a fheiceann tú ar an bunleagan sa chló Iodálach, tá tú ag rá leat féin, níl sé sin chomh tábhachtach.

“Tá muid fós inár dtír ag tabhairt aitheantais dár dteanga.”

Is iomaí litir atá scríofa ag Rossa chuig na nuachtáin in imeacht na mblianta ag impí orthu an síneadh fada a úsáid.

“Cuireadh corr-cheann i gcló agus na sínte fada uilig bainte amach,” a dúirt sé.

"Dúradh liom go mbíonn gearáin ann má chuireann siad an fada san áit mhícheart – mar sin b'fhearr leo a bheith mícheart an t-am ar fad ná