Is deacair déileáil leis na smaointí atá ag daoine eile

Tharraing an gleacaí Meiriceánach Simone Biles amach as roinnt de na comórtais ag na Cluichí Oilimpeacha mar gheall ar bhac intinne a d’fhulaing sí.

Ciallaíonn bac intinne nó “twisties” go gcailleann gleacaí an treo ina bhfuil siad ag dul agus is féidir leis sin tarlú san aer nó ar an talamh. Cuireann sé sin isteach go mór ar shábháilteacht an duine.

Luaigh Biles “gur údar faitís é na scileanna a léiriú nuair nach bhfuil do chorp agus d’intinn ag obair as lámha a chéile”. Tharraing sí amach mar go raibh sí ag iarraidh go mbainfeadh an fhoireann bonn agus go raibh sí ag iarraidh díriú ar a meabhairshláinte féin.

Cuireadh an oiread sin brú ar an bhean óg seo a bhuaigh ceithre bhonn Oilimpeacha in Rio agus daoine ag súil go mbeadh sí ábalta sí sé cinn a chrochadh léi i dTóiceo.

D’admhaigh sí gur chuir an brú isteach uirthi. Bhí náisiún de 300 milliún duine ag súil go ndéanfadh sí é, rud atá beagnach dodhéanta. Gan dabht, tá smaointí neamhréadúla ag go leor daoine agus seans maith gur chuir sí an iomarca brú uirthi féin fosta chun é a chomhlíonadh.

D’éirigh imreoir mór le rá na Gaillimhe Joe Canning as an iomáint idirchontae an tseachtain seo caite tar éis geansaí na Gaillimhe a chaitheamh ar feadh 14 bliana.

Ó bhí sé an-óg tá an oiread sin cainte faoi mar imreoir agus aon uair a chuir sé chun páirce bhí súil le míorúiltí uaidh.

Bhí sé soiléir sna hagallaimh a rinne sé le déanaí nár thaitin an brú leis agus an tsúil a bhí ag daoine ar an mhéid a bheadh sé a dhéanamh. Mhothaigh sé go gcaithfeadh sé a bheith cosúil le duine foirfe agus gan na laethanta nach raibh sé féin ag mothú go maith a chur faoi cheilt.

Léirigh Paul O’Donovan agus Fintan McCarthy a mhalairt nuair a bhí siad mar rogha na n-údar chun bonn óir a aimsiú sa rámhaíocht agus rinne siad é. Dúirt siad nach gcuireann an brú isteach orthu ach tá an chuma orthu, Paul go háirithe, nach gcuireann aon rud isteach orthu mar go bhfuil siad chomh réchúiseach mar dhaoine.

An rud a mhol Paul ná do dhícheall a dhéanamh – bhí an obair déanta, bhí an próiséas go maith agus má bhuann tú bonn iontach agus muna mbainfidh tú, tá sé sin ceart go leor chomh maith.

Is dóigh gurb é an ceacht ón tseachtain seo caite ná cuimhnigh gur daoine daonna iad na laochra spóirt.

Bíonn deacrachtaí acu ó lá go lá cosúil linn ar fad. Seachas brú a chur orthu, ag iarraidh míorúiltí uathu an t-am ar fad, is fiú sult a bhaint as iad a fheiceáil ag glacadh páirte agus ag léiriú a scileanna.