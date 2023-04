‘Is cuimhin liom an dóchas agus an lúcháir i measc daoine nach raibh suim acu sa bpolaitíocht’

Tá a fhios ag gach duine cá raibh siad nuair a síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta 25 bliain ó shin – agus bhí Máirín Ní Ghadhra ar an láthair do Raidió na Gaeltachta

Buamáil Óstán an Grand in Brighton Shasana in 1984

Ag brath ar an aois ina bhfuil tú tá cuimhne agat ar go díreach cá raibh tú nuair a tharla eachtraí áirithe sa stair.

Caitheadh blianta fada ag trácht ar chuimhní daoine ar cá raibh siad ar an 22 Samhain 1963 nuair a feallmharaíodh JFK; tá cuimhní ag go leor freisin ar cá raibh siad nuair a tháinig an Pápa go hÉirinn in 1979. Do ghlúin níos óige, cuimhníonn siad ar an gcéad amharc a fuair siad ar eitleán ag bualadh faoin gcéad túr i Nua-Eabhrac in 2011.

Anseo in Éirinn, ar feadh blianta fada bhain na cuimhní sin le huafáis a tharla le linn bhlianta fuilteacha na dTrioblóidí; Domhnach na Fola, buamáil Bhaile Átha Cliath agus Mhuineacháin, buamáil Óstán an Grand in Brighton agus liosta le háireamh eile d’eachtraí uafáis.

Ar bhealach éigin d’athraigh an t-atmaisféar i lár na nóchaidí thart ar an am gur thosaigh mise ag obair mar chraoltóir nuachta le Raidió na Gaeltachta.

Is cuimhin liom go soiléir a bheith ag faire ar Phríomh-Aire na Breataine John Major agus an Taoiseach Albert Reynolds taobh amuigh de Shráid Downing i mí na Nollag 1993 nuair a deineadh Forógra Shráid Downing.

Is cuimhin liom gur dhúirt na tráchtairí ar fad go raibh deis anois deireadh a chur leis an ár.

Cuireadh dlús le cainteanna agus bhí iliomad cúis againn sna blianta sin cláir a chraoladh as Tuaisceart Éireann.

Cé go raibh go leor den tuairim nach raibh i Raidió na Gaeltachta ach stáisiún beag áitiúil dírithe ar na ceantair Ghaeltachta, bhí tuiscint i gcónaí ag foireann an raidió ar thábhacht an phobail Gaeilge ó thuaidh den teorainn. Dá bharr sin, chraoltaí cláir go rialta ag tuairisciú ar a raibh ag tarlú.

Bhí seachtain na Cásca tábhachtach i stair na hÉireann ó Éirí Amach na Cásca i leith. Nach tráthúil, mar sin, gurb í sin an tseachtain chéanna gur leag cathaoirleach na gcainteanna an Seanadóir George Mitchell sprioc do na cainteanna?

Déanfar nó ní dhéanfar margadh faoi mheán oíche Déardaoin Beannaithe. Ní féidir liomsa cur síos a dhéanamh mar is ceart ar an atmaisféar nuair a shroich muid eastáit Stormont. Bhí dóchas le brath i measc an phobail ach dá mhéid dar éist tú le caint na bpolaiteoirí is ea is follasaí a bhí sé go raibh dúshláin le sárú.

Naimhdeas agus easpa muiníne idir thoscairí a spreag go leor den éiginnteacht.

Ansin go tobann cé go raibh an sprioc caite ba léir go raibh creatlach réitigh ann dá mbeadh na páirtithe sásta a n-ainm a chur leis. Agus rinne siad amhlaidh.

Ceann eile de na laethanta a luaigh mé ar ball – cá raibh tú nuair a deineadh Comhaontú Aoine an Chéasta?

Is cuimhin liom an dóchas agus lúcháir i measc daoine nach raibh mórán de shuim riamh acu sa bpolaitíocht. Tá a fhios agam go raibh daoine i gConamara a d’ól sláinte an Chomhaontaithe an oíche sin – daoine nár ól riamh le linn an Charghais, ní áirím Aoine an Chéasta.

Chraol muid as Stormont Déardaoin agus Dé hAoine na seachtaine sin. Lean muid ina dhiaidh sin le tuairiscí rialta ar an bhfeachtas reifrinn.

Is cuimhin liom a bheith ag siúl trí hallaí Stormont nuair a toghadh an chéad chomh-thionól tar éis an Chomhaontaithe agus riamh ó shin ag toghcháin Westminster agus comhthionóil. Ceann de na laethanta is mó a chuaigh i gcion orm riamh i mo shaol oibre an lá gur foilsíodh tuarascáil Saville faoi Dhomhnach na Fola. An ríméad agus an bród a bhí ar phobal na cathrach an lá sin agus Raidió na Gaeltachta ina chroílár.

De bharr cúinsí teanga, is mó de ghlór na náisiúnach agus na bpoblachtach a bhíonn le cloisteáil, cé gur mhaith liom a cheapadh go ndearna muid iarracht an scéal ina iomláine a thabhairt linn.

Tá na feachtais athruithe – Acht Teanga, Dlí Dhaithí, aitheantas do Ghaelscoileanna, Breatimeacht – ach tá dílseacht ar leith ag an raidió do scéalta an Tuaiscirt agus an próiseas polaitiúil atá i sáinn faoi láthair.

An tseachtain seo, is iad comóradh an Chomhaontaithe tar éis 25 bliain agus cuairt an Uachtaráin Joe Biden a mheall go Béal Feirste muid. Tá glúin nó dhó de chainteoirí breátha cumasacha tagtha chun cinn le cur leis na saineolaithe a bhí ann cheana.

Ní bheidh mise ag obair nuair a bheidh an Comhaontú leathchéad bliain ar an bhfód ach tá súil agam go mbeidh an próiseas a tháinig as faoi lánseol agus go mbeidh pobail Raidió na Gaeltachta agus Bhéal Feirste fós ag oibriú as lámh a chéile.