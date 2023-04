‘Is cairde muid le fada ach thug an podchraoladh le chéile muid agus tá muid níos mó le chéile ná ariamh’

Agus tá taithí ar leith ag duine acu, Siún Ní Dhuinn, mar is comhordaitheoir digiteach le RTÉ í.

Rugadh agus tógadh Siún i nDún Dealgan, agus thosaigh grá seo aici don Ghaeilge le linn a hóige.

“Cuireadh muid ar fad chuig Gaelscoileanna. Is mise an duine is óige de thriúr cailíní,” a dúirt Siún le Seachtain.

“Is dóigh b’fhéidir thar aon rud eile gur timpeallacht dhearfach do theangacha a bhí ann an oiread sin mar gur múinteoir Fraincise agus Béarla mo mháthair. Is dóigh liom gur thuig sí tábhacht teangacha ach ní raibh Gaeilge againn sa bhaile.

“Tá mo mháthair tar éis dul ar ais agus a fáinne airgid a fháil anois.”

D’fhreastail Siún ar an meánscoil Coláiste Rís a raibh sruth Ghaeilge inti sula ndeachaigh sí go UCD.

“Is dócha go ndéanann sé ciall gur choinnigh mé orm ag déanamh mo chuid oideachais trí Ghaeilge. Rinne mé an Ardteist trí Ghaeilge agus ansin leis an fhírinne a rá ní raibh a fhios agam cad é le déanamh mar ní raibh cineál treo faoi leith in m’intinn ag seacht mbliana déag d’aois.

“Chuaigh mé go UCD agus rinne mé Béarla, Gaeilge agus teangeolaíocht. Sin an cineál cosáin a thug mé ag an bpointe sin.”

Mar chomhordaitheoir digiteach le RTÉ, tá cur amach maith aice ar na meáin chumarsáide.

“Is dóigh liom b’fhéidir gur tharla sé sin níos déanaí i mo shaol mar bhí mé ag plé le hoideachas ar feadh píosa, bhí mé ag obair in UCD agus in Ollscoil Mhá Nuad ar feadh píosa,” a dúirt Siún.

“Nuair a thosaigh rudaí ag athrú i ré na meán digiteach, d’aithin mé b’fhéidir go raibh guth agam agus go raibh mé in ann mé féin a chur in iúl go maith i nGaeilge agus i mBéarla.

“Ansin thosaigh mé díreach ag scríobh rudaí agus táim ag scríobh ó shin agus anois táim ag plé le rudaí eile cosúil leis an raidió agus na podchraoltaí chomh maith.”

Deir Siún go mbíonn “gach lá an-difriúil”.

“Tá mo phríomhphost ag obair ar RTÉ.ie – aon rud i nGaeilge atá ar RTÉ.ie, sin é an ‘day job’.

“Taobh amuigh de sin, táim ag plé le rudaí éagsúla ar nós dá mbeadh tionscnamh ar siúl a raibh Gaeilge páirteach leis ar RTÉ, b’fhéidir go dtógfaí mise isteach agus go mbeadh mé ag scríobh thart air nó b’fhéidir go gcuirfinn agallamh ar dhaoine a bhfuil baint acu leis nó b’fhéidir go dtógfaí mise isteach leis an méid a bhaineann leis na meáin shóisialta. Is obair éagsúil í.”

Labhair muid le Siún faoin rath atá ar an bpodchraoladh Gaeilge agus an gclár raidió Beo Ar Éigean atá aici le Sinéad Ní Uallacháin agus Áine Ní Bhreisleáin.

Is láithreoir teilifíse agus raidió í Áine as Gaoth Dobhair a bhfuil go leor gradam buaite aice agus cuireann sí Bladhaire i láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Is iriseoir, aisteoir, ealaíontóir agus láithreoir raidió í Sinéad Ní Uallacháin as Baile an Fhaoitigh i gContae Chiarraí.

Le déanaí, bhuaigh Beo Ar Éigean an duais do phodchraoladh Gaeilge na bliana ag gradaim phodchraoltaí na hÉireann.

“Is cairde muid le fada ach thug an podchraoladh le chéile muid agus tá muid níos mó le chéile ná mar a bhí ar riamh mar gheall ar an bpodchraoladh.

“Nuair a thosaigh mise i mo ról in RTÉ, d’aithin mise go raibh na podchraoltaí díreach tar éis teacht amach agus ag forbairt agus ní raibh a leithéid de rud agus podchraoladh in Gaeilge ann ag an am. Thapaigh muid an deis. Bhí a fhios againn go raibh rud éigin againn tar éis an chéad chúpla seachtain.

“Is dóigh liom b’fhéidir anois go n-aithnítear muid mar na daoine a chuir tús leis an rogha sin ó thaobh na Gaeilge le podchraoladh. Agus tá oiread acu ann anois, tá siad iontach.”

Clúdaíonn an podchraoladh gach ábhar faoin spéir i nGaeilge agus anois tá sé ar cheann de na podchraoltaí is mó a n-éistear leis ar RTÉ.

Le déanaí, tá na mná páirteach san fheachtas Creidim Ionat le Foras na Gaeilge, ag cabhrú le foghlaimeoirí an Ghaeilge a fhoghlaim agus a bheith ina meantóirí d’fhoghlaimeoirí, ag cabhrú leo agus á spreagadh.

Le tuilleadh eolais a fháil, tá na podchraoltaí ar fáil ar Spotify agus ar na meáin shóisialta chomh maith.

Bhunaigh Siún an suíomh gréasáin www.asannua.com, áit a roinneann sí chuid mhór dá cuid oibre.