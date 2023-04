Is breá liom amhrán na hÚcráine, ach an bhfaighidh Éire an t-ochtú bua go deo?

Bhuaigh an Úcráin comórtas na hEuraifíse ach an bhfuil ionadh ar éinne? Tá agus níl.

An t-am seo an tseachtain seo caite bhíomar fós sa chomórtas le hamhrán maith a dhóthain ag Brooke Scullion a chan sí go maith oíche Déardaoin.

Fiú ag an bpointe seo an tseachtain seo caite bhí daoine ag rá go mbeadh an bua ag an Úcráin toisc gach aon rud atá ag tarlú sa tír sin i láthair na huaire, agus an tseachtain ag dul ar aghaidh bhí an tuairim sin ag athrú, le daoine ag díriú isteach ar na hamhráin seachas an pholaitíocht.

Dá bharr sin, tá agus níl ionadh orm go dtánadar amach ar barr!

Cheapas fhéin go raibh an t-amhrán is fearr ag an tSualainn. Thaithin an t-amhrán liom an chéad oíche agus níos fearr ar an Satharn. Amhrán grá ‘Hold Me Closer’ le Cornelia Jakobs. Is dóigh liom go bhfuil sí cosúil le Olivia Rodrigo agus, toisc go bhfuil a hainm sin in airde na laethanta seo, go raibh seans maith aici. Ní mar sin a bhí.

Dála an scéil, tá daoine seo tír seo sásta nár bhuaigh an tSualainn mar dá mbeadh, bheadh an méid céanna buaite acu is atá againne. Seacht n-uaire. Tá an ceann is fearr againn fós ar thíortha eile.

Is breá liom na hamhráin agus an stáitsiú agus gach a théann leis. Tá Marty Whelan déanta don bpost ar an dteilifís, ach caillim blúire suime ann i ndáiríre nuair nach mbíonn Éire ann.

Cheapas go raibh áit tuillte againn i mbliana thar bhlianta eile. Ní dóigh liom go rabhamar chun é a bhuachaint, ach fós ba cheart dúinn a bheith ann.

Mar sin chaithfeá an cheist a chur, cár imigh sé ar strae dúinn?

Fé mar a bhíos ag rá, táimid ar bharr an liosta le seacht mbua agus bhí tamall ann go mbíodh gach éinne ag féachaint orainn agus iad scanraithe. Tá na laethanta sin imithe le fada.

Chaithfeá a rá chomh maith go bhfuil struchtúr an chomórtais athraithe. Tá i bhfad níos mó tíortha ann na laethanta seo agus tíortha nach bhfuil san Eoraip – an Astráil mar shampla!

Is cuimhin liom a bheith ag caint le Shay Healy fé seo na blianta ó shin agus sé a dúirt sé ná go bhfuil tíortha in oirthear na hEorpa ag dul trí a ré ‘showband’ agus go rabhamarna imithe ón áit sin le lá agus ar shlí go raibh an comórtas fós ann.

B’in deich mbliana ó shin, ach cheapas go raibh sé ana-shuimiúil.

Ní comórtas amhránaíochta atá ann níos mó ach an oiread, is comórtas tallainne atá ann le stáitse mór agus léiriúchán ollmhór caite isteach le chéile – agus muna bhfuil na píosaí seo ar fad agat tá sé chomh maith agat fanacht sa bhaile.

Tá déanta go maith ag an Úcráin ó thosnaíodar sa chomórtas seo in 2003. Tá sé buaite acu dhá bhabhta roimhe seo in 2003 agus in 2016. Níl aon dabht ann ach go bhfuil fios a gceirde acu nuair a thagann sé go dtí an comórtas seo.

Pé taobh ina bhfuil tú den scéal seo, le cúnamh Dé agus gach éinne eile atá timpeall, nuair a bheidh an comórtas ann an bhliain seo chugainn beidh rudaí athraithe san Úcráin agus nuair a chuimhníonn tú ar a bhfuil ag tarlú ann fé láthair, cuireann sé aon chomórtas amhránaíochta in áit na leathphingine!