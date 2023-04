Is breá linn uilig crann Nollag inár dtigh féin, ach is é crann na hOspíse an ceann is ansa liom

Bíonn an troid, argóint, easaontas nó pé rud a thugann tú air céanna sa tig gach bliain agus is dóigh liom go mbíonn sé in ana-chuid áiteanna. Cathain a chuirfimid an crann Nollag in airde?

Toisc go mbíonn Late Late na mbréagán ar siúl chomh luath, cuireann sé brú orainne a bhíonn ag iarraidh an Nollaig a choimeád i mí na Nollag seachas í a thosnú ag deireadh an tsamhraidh!

Nuair a bhíonn leanaí sa tig ardaíonn an brú seo dála an scéil, ach sin ráite dheineas an beart aríst i mbliana an ‘ócáid’ seo a choimeád go dtí’n gcéad deireadh seachtaine de ‘Mhí na Nollag’ agus táim ana-bhródúil asam fhéin. Ar an 8ú lá a bhíodh againne i gcónaí agus sinn ag fás aníos agus is cuimhin liom mo mháthair ag rá gur Oíche Nollag fhéin a chuirfeadh sí na maisiúcháin in airde.

Dá ndéarfá é sin le leanaí an lae inniu, gheofá freagra agus ceann ana-thapaidh!

Ní hamháin go mbíonn an Nollaig ag tosnú luath na laethanta seo, tá daoine a thagann ar an gcéad lá den mhí agus leanann siad ag teacht gach oíche agus bronntanaisí difriúla acu don bhfear beag gach maidin.

Sea, Elf ar an tSeilf. Cad as a tháinig an feairín seo? Níor chuala trácht air go dtí le cúpla bliain anuas.

Íosa Dé níl aon stad leis an gcúram seo.

Dheas liom fháil amach cé a chum nó a cheap é seo. Tá sé in ainm, de réir mar a thuigim, scéalta agus tuairiscí a thabhairt ar ais go Saintí? Ach tá’s againn ar fad ón amhrán go bhfuil a fhios ag an bhfear mór é sin cheana féin.

Tá’s aige go bhfuileann muid ‘naughty or nice’. Ní déarfaidh mé faic eile mar gheall air!

Tráthnóna Dé Domhnaigh a cuireadh an crann in airde sa tig pé scéal é agus an chúis go bhfanamar ná go gcuireann muid in airde é ar an lá céanna is a lastar crann Ospís na Gaillimhe – is dóigh liom go rabhas ag rá libh fé seo an bhliain seo caite.

Bíonn sé mar onóir agam a bheith páirteach san ócáid seo gach bliain.

Le Covid agus gach rud a chuaigh leis ní raibh teacht le chéile ceart againn don oíche seo le dhá bhliain agus caithfidh mé a rá go raibh sé go hiontach a bheith thar n-ais mar ba ghnáth.

Tá cúpla slí chun féachaint ar an ócáid seo. Tá daoine ann a chaill duine éigin le bliain anuas agus bíonn sé deacair orthu sin, ach is dóigh liom go bhfaigheann siad sólás as a bheith ann le daoine eile atá sa bhád céanna.

Tuigeann siad ag an bpointe sin ná bhfuil siad ina n-aonar agus tá sé sin rí-thábhachtach. Ardaíonn sé mo chroí nuair a deireann siad é sin liom.

Is siombail álainn é an crann Nollag seo agus na soilse ar fad air.

Má théann tú cóngarach is féidir na soilse a fheiscint ceann ar cheann, ach má sheasann tú siar tá sé cosúil le solas amháin a bheith ann. Sin an pobal ar fad le chéile.