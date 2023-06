Iománaithe Luimnigh  ar thairseach na staire

“Is cuma faoin am a chuaigh thart. Bí ann inniu,” a dúirt an t-imreoir sacair idirnáisiúnta ó Mheiriceá Becky Sauerbrunn.

Tá rud nó dhó ar eolas aici faoi a bheith ag buachaint agus ag cailliúint. Bhuaigh sí Corn Sacair an Domhain lena tír in 2015 agus in 2019 agus beidh sí san Astráil an mhí seo chugainn chun páirt a ghlacadh i gCorn Sacair an Domhain le SAM ag cuartú a dtríú bonn, rud nach bhfuil déanta ag aon fhoireann cheana.

Gan dabht, beidh iománaithe Luimnigh ag smaoineamh ar an mana sin an tseachtain seo agus iad ar thairseach na staire ag lorg a gcúigiú bonn Mumhan as a chéile a bhaint den chéad uair riamh.

Caithfidh tú dul siar go dtí na seachtóidí don uair dheireanach gur tharla a leithéid. B’in idir 1975 agus 1979 nuair a las foireann Chorcaí craobh na Mumhan agus na hÉireann suas.

Chroch siad leo trí chraobh na hÉireann sa tréimhse sin fosta idir 1976 agus 1978 le laochra ar nós Sheánie O’Leary, Jimmy Barry Murphy agus Ray Cummins ag imirt leo. Bhí siad in aghaidh Luimnigh nuair a bhuaigh siad a gcúigiú Craobh Mumhan in 1979 agus tá sé suimiúil go raibh ar Luimneach Corcaigh a bhualadh i mbliana chun a n-áit a shocrú i gCluiche Ceannais na Mumhan.

Bhí comórtas iomána dochreidte againn i mbliana sa Mhumhain. Níor tógadh le hiomáint mé mar nach raibh an oiread sin thart i Muineachán agus mé ag fás aníos ach is aoibhinn liom an spórt.

Is cuimhin liom dul ag obair i bPort Láirge fiche bliain ó shin agus bhí imreoirí ar nós Dan Shanahan, John Mullane, Ken McGrath agus Paul Flynn i mbarr a réime. Bhí an contae craiceáilte faoi agus d’éirigh leo Craobh na Mumhan a bhaint in 2004.

Bhí an oiread sin spéise agam sa spórt seo ó shin – spórt nach raibh taithí agam air agus bhí sé chomh difriúil ag an tús, ag féachaint ar na páistí le camáin seachas liathróid agus d’fhan an mothú sin liom. An paisean agus an grá dár gcluichí dúchasacha.

Bhuaigh Luimneach an tsraith i mbliana agus thosaigh an chaint sheafóideach ina dhiaidh sin go mbeidh siad ina mbuaiteoirí ar Chraobh na hÉireann ar a laghad sé huaire as a chéile. Bhí siad faoi bhrú san fheachtas i mbliana agus an chuma dhochloíte a bhí orthu le cúpla bliain anuas ag imeacht le sruth.

Tá cúpla cúis leis sin. Tá na foirne eile tar éis dul chun cinn mór a dhéanamh agus níl na himreoirí iontacha atá ag Luimneach ag imirt chomh maith sin i mbliana. Ní fhaca muid botúin ó thaobh sheilbh na liathróide de le fada agus atá feicthe againn le cúpla seachtain agus níl Cian Lynch ná Gearóid Hegarty ag imirt chomh maith agus is féidir leo.

Níor thug na foirne eile aon spás dóibh agus tá jab déanta acu uilig ar Barry Nash, gan an spás a thabhairt dó na pasanna cruinne is maith leis a chur isteach sa line lántosach.

Taobh amuigh de Chathal O’Neill, tá siad ag brath ar na himreoirí céanna teacht isteach agus difear a dhéanamh agus tá ceist ann faoina gcuid déine san imirt.

Ach an buntáiste mór do Luimneach – cé nach raibh siad ag imirt chomh maith sin – go bhfuair siad bealach chun buachaint. Sheas laochra ar nós Dhiarmuda Byrnes suas in aghaidh Chorcaí, le Aaron Gillane, Séamus Flanagan agus Tom Morrissey go háirithe ag imirt thar barr. Bhí Gearóid Hegarty níos fearr agus an baol atá ann don Chlár, ná b’fhéidir go dtiocfaidh gach rud le chéile Dé Domhnaigh agus go bhfeicfidh muid taispeántas fuarchúiseach uathu.

Seans go mbeidh náire uilig ar aon duine a cheap go raibh Luimneach ar an bhealach síos.

Ach seo deis ghlórmhar don Chlár. Thóg sé am breise in aghaidh Luimnigh anuraidh i gCluiche Ceannais na Mumhan chun na foirne a scarúint óna chéile agus tá cuma na maitheasa ar an Chlár i mbliana. Ní bheidh faitíos orthu roimh Luimneach agus beidh siad muiníneach gur féidir leo Corn Mick Mackey a thabhairt go hInis den chéad uair ó 1998.

Seans go mbeidh Luimneach ag iarraidh an liathróid a chur isteach chuig Gillane agus Séamus Flanagan chun brú a chur ar líne lánchúil an Chláir ach le leithéidí John Conlon, Dhiarmuda Ryan, Tony Kelly, Ryan Taylor agus Shane O’Donell ag imirt thar barr, ní bheidh mórán idir na foirne. Ba é Aron Shanagher an laoch ag aimsiú dhá chúilín ón bhinse i gCraobh na Mumhan agus beidh na hionadaithe agus an méid a dhéanfaidh siad tábhachtach.

Ar an lá chéanna beidh Gaillimh agus Cill Chainnigh ag imirt i gCluiche Ceannais Laighean ach is i bPáirc na nGael TUS a bheas mo shúile, ag fiosrú an féidir le Luimneach stair a chruthú arís nó an mbeidh an Clár ag fáil an lámh in uachtar ar a gcomharsain faoi dheireadh.

Ní féidir liom a rá cé a bhainfeas ach rud atá mé lánchinnte faoi ná go bhfuil an t-ádh linn go bhfuil muid in ann féachaint ar na laochra seo agus an ceangal leis an chluiche ársa seo a cheiliúradh. Guíonn muid gach rath ar an dá fhoireann.