Infheistíocht teanga de dhíth sa Bhuiséad, a deir ceannasaí TG4

Láithreoirí TG4 ag seoladh Sceideal an Fhómhair de chuid TG4 ag Stóras Guinness i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo. Ón chlé, John Allen (Underdogs), Gráinne Seoige, Mairéad Ní Chuaig, Siún Nic Gearailt, Louise Cantillon, Doireann Ní Ghlacáin, Máire Treasa Ní Dhubhghaill, Eimear Ní Chonaola, Síomha Ní Ruairc agus Micheál Ó Domhnaill

Agus Sceideal an Fhómhair de chuid TG4 á sheoladh an tseachtain seo, thug ceannaire an stáisiúin rabhadh láidir don rialtas gan a bheith ina “sprionlóir” leis an gcraoltóir agus an buiséad á fhoilsiú i mí Mheán Fómhair.

Chuir Alan Esslemont fáilte roimh mholadh ón gCoimisiún faoi Thodhchaí na Meán a d’fhoilsigh tuarascáil le déanaí inar moladh go mba chóir Coimisiún ar leith a bhunú le haghaidh na Meán Gaeilge.

Ach thug sé rabhadh don rialtas gan an moladh sin a úsáid “mar leithscéal chun moill a chur ar infheistíocht sna meáin Ghaeilge atá againn cheana féin. Agus an Ghaeilge ina céad teanga stáit agus anois ar cheann de theangacha oifigiúla na hEorpa, ba chóir go mbeadh stát na hÉireann ina eiseamláir do mhionteangacha eile na hEorpa,” a dúirt sé.

“Seachas sin, tá baol ann go ndéanfaidh an stát damáiste dá cháil sa réimse sin, á léiriú féin mar sprionlóir ar nós cuma liom atá ag iarraidh an dallamullóg a chur ar chách.

“Maidir leis na meáin chumarsáide, faigheann na craoltóirí Breatnaise agus Bascaise a dhá oiread maoiniú poiblí le TG4.”

De bharr gur cothrom an lae a maraíodh Mícheál Ó Coileáin ag Béal na Bláth a raibh an seoladh, thapaigh an Ceannasaí Esslemont an deis a mheabhrú don rialtas go raibh an Coileánach i gcoinne imeallú na Gaeilge.

“Scríobh Ó Coileáin gurb é normálú na Gaeilge in Éirinn ‘an tasc is mó’ a bhí ar an stát nua,” a dúirt sé.

“Iarraim ar an rialtas seo ar Lá an Bhuiséid i Meán Fómhair ómós a thabhairt d’fhís Mhichíl Uí Choileáin agus fuinneamh ó chroí agus infheistíocht a thabhairt dá gcuid straitéisí don Ghaeilge.”

I measc na mbuaicphointe ar an sceideal don fhómhar beidh Hector Ó hEochagáin ar ais le sraith nua taistil Hector Balkans go Baltics ina dtugann sé turas ó oirthear na hEorpa go tuaisceart na Mór-roinne. Beidh Gráinne Seoighe, a thuill clú de bharr gurbh í an chéad láithreoir ar Nuacht TG4 nuair a thosaigh an stáisiún in 1996, ar ais le clár – Meanapás: Meon Nua – ina ndéanann sí iniúchadh ar an athrú saoil agus an bealach nach gcuirtear luach ar mhná agus iad ag dul in aois i gcomparáid le mná óga.

Sraith eile a mbeidh déagóirí ag tnúth léi ar an ‘Súil Eile’ ná Saol Ella faoi dhéagóir atá ag iarraidh buachaill a aimsiú chun a céad phóg a fháil.

Is é Saol Ella an chéad dráma do dhéagóirí a choimisiúnaigh TG4 ó Aifric beagnach scór blianta ó shin.

Agus tá TG4 ag cur lena straitéis TG4 Gach Áit arís i mbliana. Beidh an chéad scannán eile ó scéim Cine4, Róise & Frank, le Bríd Ní Neachtain agus Cillian Ó Gairbhí, sna pictiúrlanna ón 16 Meán Fómhair.

Agus tá Inscéal, an comhlacht léiriúcháin a léirigh An Cailín Ciúin, ar tí margadh dáileacháin a dhéanamh sna Stáit Aontaithe, le go n-eiseofar An Cailín Ciúin i bpictiúrlanna ar fud Mheiriceá.