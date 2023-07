Iarthar Chorcaí – más saoire sa bhaile atá á lorg agat, measaim nach bhfuil áit níos fearr in Éirinn

Deirtear go bhfuil a miocraeráid féin acu in Iarthar Chorcaí agus le blianta anuas, tá daoine ag taisteal as gach cearn den tír le leas a bhaint as.

Tá sé deacair fios a bheith agat cén áit le tosú – is cuid mhór den chontae is mó in Éirinn í Iarthar Chorcaí agus caithfidh do chóras iompair féin a bheith agat, fiú muna bhfuil ach cúpla lá á gcaitheamh agat ann. I ndáiríre bheadh do ghluaisteán féin uait le bheith in ann do shlí a dhéanamh agus na bialanna, imeachtaí agus radharcanna is fearr á lorg agat.

Is achar cuibheasach mór é Iarthar Chorcaí, ach cén áit go díreach atá i gceist? Ceaptar go háitiúil go bhfuil gach baile agus sráidbhaile ar an taobh thiar de Chloch na Coillte mar chuid d’Iarthar Chorcaí.

Cén fath gur cheart cuairt a thabhairt ar an áit? Tá gach rud ann atá ag teastáil agus tú ar saoire sa bhaile in Éirinn – agus nuair atá an aimsir go maith sa mhiocraeráid seo, níl áit níos deise in Éirinn, ná ar an domhan fiú.

Lóistín Tá Óstán an Maritime i mBeanntraí, baile lárnach don turasóir gur mhaith leo cuairt a thabhairt ar léar mór áiteanna éagsúla sa cheantar.

Más maith leat do lóistín príobháideach féin a bheith agat, tá go leor tithe agus arasáin féinfhreastail ar fáil i sráidbhaile Scoil Mhuire. Ar leithinis Bhéarra, tá spá ag Óstán Eccles – agus mealltar daoine cáiliúla ann go minic.

Bia Tá Teach Blairscove ar cheann de na bialanna is mó clú in Iarthar Chorcaí. Teach Seoirseach atá ann, a bhfuil lóistín ar fáil ann chomh maith. Tá radharc breá ar Bhá Dhún Mánais agat agus béile clasaiceach le cor comhaimseartha á ithe agat lasmuigh de shráidbhaile Dhubh Ros.

Don teaghlach ar fad nó dóibh siúd gur aoibhinn leo bia te, tá Bally Bia i mBaile an Dá Chab agus curaí, burgairí agus sicín bog á dtairscint acu le comhábhair ar nós meala ag dul leis.

Ní féidir laethanta saoire a chaitheamh san áit gan dul go Cuan Dor ar lá deas te agus seal a chaitheamh sa teach ósta áitiúil nó i dteach tábhairne Hayes. Bia den scoth le fáil ann agus radharcanna nach féidir a shárú.

Páistí Chuaigh mé go dtí an Ewe Experience lasmuigh den Ghleann Garbh agus beidh iontas ar pháistí nuair a thugann siad cuairt ar an ghairdín álainn dealbhóireachta seo.

In Átha an Chiste tá ealaín Annabel Langrish le feiceáil agus le ceannach i nDánlann an Heron agus is féidir lón deas a fháil ann fosta. Is breá le páistí an spás sa ghairdín, áit a dtiocfadh leo rith timpeall, féachaint ar na bláthanna agus bualadh leis na muca a chónaíonn ann.

Is é an West Cork Model Railway i gCloch na Coillte an t-aon mhionsamhail sráidbhaile in Éirinn agus baineann idir óg agus aosta taitneamh as. Tá stair na háite le foghlaim ann chomh maith.

Turas Ní fhéadfá gan cuairt a thabhairt ar oileáin Chléire ar an bhád nua atá anois ag rith ó Dhún na Séad agus lá nó dhó a chaitheamh ann ag siúl, ag snámh nó ag ól in aice leis an chuan.

Is féidir dul go hInis Arcáin i Loch Trasna trí bhád a fháil ó Dhún na Séad chomh maith agus lá séimh a chaitheamh ar an trá le picnic leat agus deis iontach agus tú ann dul ag snámh gan éinne ag amharc ná ag cur isteach ort.

Más maith leat, is féidir tiomáint go Ceann Mara go héasca ó Iarthar Chorcaí le siopadóireacht a dhéanamh, lón a fháil nó triail a bhaint as seacláid Lorge Chocolatiers.

Siopadóireacht Ó thaobh siopaí de, is é an Sciobairín an baile is gnóthaí agus is féidir go leor earraí éagsúla a cheannach ann idir sheodra, éadaí nó fiú an císte torthaí cáiliúil ó ollmhargadh Fields.

I mBeanntraí, bíonn margadh ann gach seachtain agus gach rud faoin spéir á ndíol, ar nós earraí athláimhe, torthaí nó arán taos géar.

Agus i Scoil Mhuire ar an Domhnach bíonn margadh ann inar féidir do bhricfeasta, cártaí lámhdhéanta agus earraí áitiúla eile a cheannach agus ar ndóigh píosa beag d’fhaoiste Mhella a bhlaiseadh – an ceann is blasta sa tír dar liom!