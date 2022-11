Iarrtar ar an Údarás cuidiú leis an phobal an Ghaeilge a neartú

Tá eagarfhocal in iris Ghaeltachta tar éis comhairle a chur ar cheannasaí nua Údarás na Gaeltachta díriú ar an gcaidreamh le heagrais phobail ar an talamh chun tabhairt faoi neartú na Gaeilge mar phríomh-mheán cumarsáide.

Tá Tomás Ó Síocháin ag ullmhú chun tús a chur lena chúram mar Phríomhfheidhmeannach an Údaráis an mhí seo chugainn. Agus d’iarr iris bhliantúil Chumann Forbartha Chois Fharraige, Biseach, air dul i ngleic leis an mbrú ar an nGaeilge sa Ghaeltacht.

Tagann an ceapachán – agus an chomhairle – ag trath cinniúnach ós rud é go n-aithnítear go bhfuil géarchéim i labhairt na Gaeilge sa Ghaeltacht agus í faoi bhrú ar gach taobh. Tá ceisteanna á gcur go minic an bhfuil an Stát, agus gníomhaireachtaí ar nós Údarás na Gaeltachta, ag aithint agus ag dul i ngleic leis an bhfadhb go héifeachtach.

Tar éis don eagarfhocal fáilte a chur roimh cheapachán Uí Shíocháin, arb as Contae an Chláir do agus atá ina chónaí lena chlann i mBearna i gConamara, dúradh “gur féidir leis an Údarás tabhairt faoin dúshlán a bhaineann leis an nGaeilge a neartú sna ceantair ina bhfuil sí fós á labhairt agus a dhéanamh go héifeachtach, is gá go mbeadh comhoibriú leis na pobail Ghaeltachta ina bhunchloch den chur chuige seo”.

“Tugtar cúnamh do na comharchumainn agus na comhlachtaí forbartha sa nGaeltacht le bainisteoirí a fhorbairt – is ceart go dtabharfadh, tá obair an-tábhachtach ar bun acu.

“Ach tá eagraíochtaí eile gníomhach sna Gaeltachtaí, cosúil le coistí pobail.

“D’fhéadadh an tÚdarás níos mó tacaíochta a thabhairt dóibh, go háirithe trí aitheantas a thabhairt dóibh i straitéis an Údaráis.”

Beidh an tUasal Ó Síocháin ag cur tús lena chúram nua ar an 7 Nollaig.