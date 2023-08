Iar-Ghaelscoil a bhí le húsáid do theifigh ón Úcráin curtha trí thine

Tharla an tine Déardaoin na seachtaine seo caite ag foirgneamh ina mbíodh Gaelscoil Uí Ríordáin i mBaile an Chollaigh

Tá imní léirithe ag ionadaithe poiblí gur cuireadh iar-Ghaelscoil ar imeall Chorcaí trí thine de bhrí go bhfuil sé le húsáid mar ionad cónaithe do theifigh ón Úcráin.

Tá sé ráite go raibh triúr fear agus balaclávaí á gcaitheamh acu sa chomharsanacht go gairid sular tugadh an tine faoi deara.

Bhí foirgneamh na scoile folamh ar feadh roinnt blianta ach bhí sé á athchóiriú le gairid le feidhmiú mar ionad soláthair dhírigh do 94 teifeach ón Úcráin

Dar leis an gComhairleoir Garrett Kelleher, b’ionsaí náireach é ar phobal Bhaile an Chollaigh.

“Tá bród orainn i mBaile an Chollaigh as an éagsúlacht agus an fháilte atá ann agus an spiorad iontach pobail,” dúirt sé.

Tagann an t-ionsaí seo agus fás ag teacht ar ghníomhaíocht grúpaí atá frith-imirceach agus ar an eite dheis i gceantar chathair Chorcaí agus sna bailte máguaird.

Ag an deireadh seachtaine dúnadh Leabharlann Chathair Chorcaí de bharr go raibh imní ar údaráis na leabharlainne faoi shábháilteacht na foirne ó ionsaithe ó ghníomhaithe de chuid na heite deise a bhí ag agóid faoi leabhair mar gheall ar homaighnéasacht agus trasinscneachas a bheith ar fáil sa leabharlann.

Tuigtear ó fhoinsí sna Gardaí go raibh gníomhaithe aitheanta de chuid na heite deise ón mBreatain i measc an ghrúpa áitiúil.

Níos luaithe i mbliana bhí agóid ar bun ag léirsitheoirí frith-imirceacha i Maigh Chromtha sa chontae de bhrí go raibh siad ag maíomh go raibh imní orthu go raibh ‘eastát sí’ sa bhaile á ullmhú d’inimircigh. Tá léirsithe ar an gconspóid tar éis tarlú i mbailte eile timpeall ar Chorcaigh.