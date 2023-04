I dtaca le Andrew Tate, ní binn béal ina thost

Ó bhásaigh Ashling Murphy bliain agus sé lá ó shin, dúnmharaíodh 16 bhean ar an oileán seo. D’iarr teaghlach Ashling, an múinteoir óg as Tulach Mhór a maraíodh ag 23 bliana d’aois, ar an phobal agus ar na meáin chumarsáide ómós a thabhairt di, gan an dúnmharú a phlé agus rinneadh sin, le daoine ag smaoineamh uirthi agus ar a clann ag an am bhrónach seo.

I mí an Mheithimh 2022, d’fhoilsigh an rialtas straitéis ‘Zero Tolerance’ chun dul i ngleic le foréigean baile, gnéis agus inscne mar fhreagra ar dhúnmharú Ashling a bhí amuigh ag rith nuair a rinneadh ionsaí uirthi. De réir na bhfigúirí ó Women’s Aid, dúnmharaíodh 244 bean in Éirinn ó 1996. In 87% de na casanna sin, bhí aithne ag an fhear ar an bhean a maraíodh.

Feictear dom go bhfuil go leor comharthaí ann sa tsochaí anois ar an drochíde a fhaigheann mná ó roinnt fear agus is é an cheist atá ann dúinn uilig ná cén sórt cultúir a bhfuil muid sásta glacadh leis?

Cén fhreagracht a theastaíonn sa saol? Nó an bhfuil muid ag déanamh neamhaird den mhéid a fheiceann muid agus a chluineann muid inár mbaile féin?

Faoi láthair, tá go leor cainte faoi Andrew Tate atá cailiúil mar go raibh sé ina sheaimpín cicdhornálaíochta. Fear a chaith tréimhse ar an chlár teilifíse i Sasana Big Brother in 2016 sular caitheadh amach é mar gheall ar fhoréigean ar bhean.

Deir sé féin go bhfuil sé ina fhuathaitheoir ban agus tá sé sin le feiceáil go soiléir ina chuid cuntas ar na meáin shóisialta.

Sular dúnadh a chuntas ar Instagram, bhí 4.6 milliún leantóir ag Tate agus tá an baol ann go bhfuil an fhearúlacht thocsaineach a raibh sé ag maíomh as mar eiseamláir do na leaids óga a bhí mar leantóirí aige. Ar líne, tá na teorainneacha doiléir ar cad atá fíor nó bréagach.

Níl smacht againn ar thuairimí Tate ach tá smacht againn ar ár bpáistí féin agus na daoine óga atá timpeall orainn. Is mór an phribhléid a bheith ag plé le páistí agus daoine óga mar chóitseálaithe, mar thuismitheoirí agus mar mhúinteoirí agus cé nach gceapann muid go bhfuil tionchar againn orthu, tá, agus is fiú i gcónaí meabhrú dóibh go bhfuil meas, tuiscint, cineáltas agus gan breithiúnas a thabhairt faoi dhaoine, thar a bheith tábhachtach sa saol atá inniu ann.

Tá gach duine difriúil, ach ba chóir go mbeadh muid ag léiriú do na daoine óga go bhfuil tréithe níos luachmhaire agus níos tábhachtaí ann ná na tréithe a bhfuil Andrew Tate ag maíomh astu. In amantaí, ní binn béal ina thost.