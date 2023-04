Haaland ag scríobh na staire lena éachtaí cúl

Bhí Pep Guardiola ag magadh nuair a dúirt sé go raibh sé míshásta le Erling Haaland tar éis an chluiche in aghaidh Southampton ag an deireadh seachtaine.

Ní bhfuair Haaland ach cúl amháin dá chlub Manchester City i gcomparáid leis na trí cinn atá aimsithe aige sa bhaile in aghaidh Crystal Palace, Nottingham Forest agus Manchester United. Ba é an chéad imreoir ar éirigh leis é sin a dhéanamh.

Níl ach 13 chluiche imeartha aige idir Phríomhroinn Shasana agus Sraith na Seaimpíní agus tá 20 cúl aimsithe aige. Éacht dochreidte ag imreoir 22 bliain d’aois agus cheana féin, is margadh ceart é an £85.5 milliún a d’íoc City le Borussia Dortmund air.

Ní tharlaíonn sé ró-mhinic go socraíonn imreoirí síos chomh maith sin ina gcéad séasúr i Sasana ach tá Haaland tar éis gach sprioc a bhí leagtha amach aige a shárú agus más féidir leis fanacht ann gan gortú a ghabháil dó, ní fios fós cén leibhéal eile gur féidir leis a shroichint.

Imreoir den scoth agus is mór an phribhléid dúinn uilig a bheith ábalta é a fheiceáil ag imirt.

Ach cé gur léir an tallann mhór atá aige, ní féidir a bheith chomh maith sin gan obair chrua agus an mhian atá ionat féin chun a bheith ag feabhsú gach lá. Sin rud amháin a luaigh a bhainisteoir Guardiola gur féidir leis feabhsú.

Dúirt Pep “gur féidir linn uilig é sin a dhéanamh go dtí an lá a bhfaighidh muid bás, an deis chun feabhsú agus ní eisceacht é Erling”. Cé go bhfuil muid an-luath sa séasúr, is iad Arsenal, Manchester City agus Tottenham Hotspur atá chun tosaigh ar chlár na bpointí, le Liverpool a chríochnaigh mar thánaistí anuraidh 14 phointe taobh thiar de Arsenal atá ar bharr an tábla.

Níl rudaí ag dul i gceart do Liverpool go fóill agus seans maith go mbeidh tráthnóna dúshlánach rompu nuair a chuirfidh siad fáilte roimh Manchester City Dé Domhnaigh ag 4.30in.

Níl ach 20 cúl aimsithe ag Liverpool agus, le dhá chluiche caillte acu agus 12 chúl géillte, beidh orthu feabhsú go mór chun dul i ngleic le City nach bhfuil botún ar bith déanta acu i mbliana.

Chríochnaigh an cluiche idir an dá fhoireann seo anuraidh 2-2 in Anfield ach ní bheidh mórán muiníneach go mbeidh an lá ag an fhoireann dhearg an uair seo.

Beidh ar Liverpool teacht ar bhealach chun rud éigin a ghnóthú ón chluiche agus cé go ndúirt Jürgen Klopp go bhfuil an rás don tsraith thart dá fhoireann, ní bheidh siad ag iarraidh a bheith buailte go dona sa bhaile.

Ach, le Haaland, tá sé an-deacair a fheiceáil cén tslí gur féidir leo an taoide a chasadh. Is ag scríobh na staire atá Haaland agus é ag iarraidh feabhsú tuilleadh. Go bhfóire Dia orainn.