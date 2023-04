Haaland a chuireann City chun tosaigh arís

Cluiche amháin imeartha agus 37 eile le dul. Beidh neart scéalta agus drámaíochta ann idir seo agus deireadh an tséasúir ach thosaigh na seaimpíní Manchester City an dóigh ar chríochnaigh siad an séasúr anuraidh le bua 2-0 ina gcéad chluiche in aghaidh West Ham.

Fuair Erling Haaland, an t-imreoir nua atá sínithe ag City, an dá chúl agus é ag caitheamh gheansaí an chlub den chéad uair. D’éirigh leis na tánaistí Liverpool comhscór 2-2 a aimsiú in aghaidh Fulham, le Jürgen Klopp ag admháil i ndiaidh an chluiche “go raibh an toradh cosúil le cailliúint”.

Fuair siad pointe ach tá ceisteanna le freagairt faoin taispeántas, rud a dúirt Klopp go hionraic san agallamh, go mbeidh sé ag fiosrú na gcúiseanna nár imir siad chomh maith sin. Go háirithe mar go raibh siad iontach an tseachtain roimhe, ag buachaint an Community Shield i gcoinne Manchester City.

Shábháil Mohamed Salah iad arís, leis an fhear nua Darwin Núñez ag fáil a chéad chúl dá fhoireann nua agus é ag cruthú an dara cúl do Salah. Bí ag súil le taispeántas níos fearr in aghaidh Crystal Palace an Luan seo chugainn.

Chaill Manchester United 2-1 in aghaidh Brighton in Old Trafford, le Pascal Gross ag fáil dhá chúl taobh istigh de naoi nóiméad sa chéad leath chun an bua a thabhairt do Brighton den chéad uair riamh in Old Trafford.

Ní hé seo an tús a bhí an bainisteoir úr Erik ten Hag ag iarraidh agus is léir go bhfuil go leor oibre le déanamh ag an fhoireann chun na tacadóirí a thabhairt leo agus iad ag tabhairt amach don fhoireann agus iad ag fágáil na páirce ag leatham.

Tháinig Ronaldo isteach mar ionadaí ag leatham ach níl an oiread sin traenála déanta aige ar chúinsí pearsanta. Is cosúil go bhfuil sé ag iarraidh fágáil agus tá sé ráite ag an bhainisteoir úr nach bhfuil cead aige imeacht.

Beidh le feiceáil cén tionchar a bheas aige seo ar a chuid taispeántas amach anseo.

Ar an drochuair do United, mar a bhí anuraidh, bhí deacrachtaí móra acu sa chosaint agus d’admhaigh ten Heg go bhfuil am ag teastáil chun rudaí a dhéanamh níos fearr. Ach tuigeann sé chomh maith nach bhfuil an t-am sin aige agus go bhfuil torthaí de dhíth anois.

Is é ten Heg an chéad bhainisteoir a chaill a chéad chluiche sa jab ó Louis Van Gaal in 2014.

Feicfidh muid cé chomh foighneach is a bheidh tacadóirí agus bord Manchester United. Cuideoidh bua i gcoinne Brentford Dé Sathairn.

Faoi láthair, is iad Tottenham atá ar bharr an tábla tar éis a mbua 4-1 in aghaidh Southampton. Beidh Chelsea as baile acu ar an Domhnach, cluiche an deiridh seachtaine.

Mar a luaigh mé, níl an séasúr ach ag toiseacht agus tá neart scéalta agus drámaíochta amach romhainn.