GX agus 2FM ar ais le Comórtas Amhrán Tí agus duaiseanna móra

Tá Gaeltacht X agus RTÉ 2FM ag obair le chéile arís le blaiseadh den samhradh a thabhairt do dhéagóirí le Comórtas Amhrán Tí Ghaeltacht X.

Cé go bhfuil na coláistí samhraidh dúnta, tá siad linn ar chuntais Ghaeltacht X atá ina ardán ar líne, agus beo ar an aer ar 2FM Breakfast with Doireann, Donncha and Carl – leis an láithreoir agus scríbhneoir Ola Majekodunmi (thíos), comhfhreagraí Ghaeltacht X an stáisiúin.

Bhíodh comórtas na n-amhrán tí i gcónaí mar bhuaicphointe dóibh siúd a chaith an samhradh i gceantair Ghaeltachta ó Chorca Dhuibhne go Leitir Mealláin go Rann na Feirste.

Tá GX agus 2FM ag lorg leaganacha Gaeilge d’amhráin chlúiteacha nó amhráin nuachumtha ó dhaoine óga, ina n-aonar nó trí “Thigh” a chur le chéile agus iad a thaifeadadh thar Zoom nó modh taifeadta eile a chloíonn leis an scaradh sóisialta.

Ní hamháin go mbeidh duais sheachtainiúil €300 ann, ach beidh deis ag ollbhuaiteoir an chomórtais a n-amhrán a chloisteáil ar an stáisiún náisiúnta RTÉ 2FM, chomh maith le duais airgid €1,000.

Gach seachtain roghnófar dhá amhrán. Beidh Ola ar an gclár maidin Chéadaoin leis na hamhráin a sheinm do Dhoireann, Donncha agus Carl, agus ansin osclófar pobalbhreith phoiblí ar chuntas Instagram Ghaeltacht X (@gaeltachtx).

Beidh 24 uair an chloig ag na héisteoirí agus na leantóirí vóta a chaitheamh ar son an amhráin is fearr leo sula bhfógrófar an buaiteoir ar an gclár maidin Déardaoin.

Beidh Raidió Rí-Rá, an cairt-stáisiún do dhaoine óga, ag tacú leis an togra chomh maith trí chuidiú leis na gearrliostaí a roghnú.

Is féidir amhráin a sheoladh isteach ón lá inniu go dtí Dé hAoine, 20 Lúnasa.

Roghnófar amhráin gach seachtain - mar sin dá luaithe a sheoltar isteach iarratas, is é is mó an seans go roghnófar é. Rachaidh an chéad bhabhta d’amhráin amach ar an aer an mhaidin seo. Seol iarratais go gx@cnag.ie.