Guth clúiteach: Is í Caoimhe glór na Gaeilge ar sheirbhís nua bus

Nuair a chluintear ainmneacha na sráideanna á gcur amach i nGaeilge ar sheirbhís úr bus i mBéal Feirste, b’fhéidir go n-aithneoidh tú an glór.

Mar is é guth an cheoltóra agus an láithreora teilifíse Caoimhe ‘Ceol’ Ní Chathail é.

I mí Dheireadh Fómhair, tugadh fógraí Gaeilge isteach ar an Glider nó an ‘Faoileoir’ in iarthar na cathrach, rud a chuir áthas an domhain ar Ghaeilgeoirí sa Cheathrú Ghaeltachta.

Is modh iompair an-choitianta é an Glider – atá ina sórt ‘Luas’ do Bhéal Feirste.

Is féidir na fógraí dátheangacha a chloisteáil anois ar sheirbhísí Glider in iarthar na cathrach go lár na cathrach. Ar an drochuair is é seo an t-aon chuid den chathair a bhfuil fógraí Gaeilge le cloisteáil ar an Glider.

I mí Aibreáin anuraidh, tugadh comharthaí Gaeilge isteach ar an Glider in iarthar Bhéal Feirste chomh maith. Anois, is féidir le húsáideoirí an Glider an Ghaeilge a fheiceáil agus a chloisteáil gach lá.

Roghnaíodh bean ó Iarthar Bhéal Feirste mar ghuth na bhfógraí nua Gaeilge. Tá clú ar Caoimhe ‘Ceol’ Ní Chathail ar fud na tíre mar amhránaí agus mar láithreoir agus léiritheoir leis an BBC.

Anuraidh, rinne sí stair agus í ar an gcéad duine ó Bhéal Feirste le Gradaim Ceoil TG4 a óstáil.

“Bhí sé go deas go bhfuair siad duine áitiúil leis an rud a dhéanamh,” a dúirt Caoimhe le Seachtain.

“Úsáidim mo ghuth go mion-mhinic go háirithe i gcláracha teilifíse, nó cartúin uaireanta. Tá a lán rudaí mar sin déanta agam ach ní dhearna mé riamh é do bhus ar bith.

“Thaifead muid é sin i bhfad ó shin agus bhí sé difriúil. Bhí an leagan Béarla taifeadta cheana féin. Is é glór mná eile a dhéanann na fógraí Béarla.

“Bhí siad ag iarraidh go mbeadh sé cosúil leis an mBéarla i dtéarmaí na tuine ionas nach mbeadh codarsnacht ollmhór idir an dá theanga.

“Sílim go gcabhróidh sé le daoine áitiúla, b’fhéidir atá ag foghlaim na Gaeilge ach nach bhfuil cinnte faoi na fuaimeanna, beidh siad in ann amharc ar an scáileán agus é a chloisteáil ag an aon am amháin.”

Gan amhras, tá gairm bheatha Chaoimhe ag dul ó neart go neart.

“Táim ag obair le BBC Gaeilge mar léiritheoir raidió chomh maith le láithreoir raidió agus teilifíse. Táim breá gnóthach ach tá sé go hiontach agus tá sé ar dóigh a bheith in ann oibriú leis an Ghaeilge,” a dúirt Caoimhe.

Tá súil ag lucht na Gaeilge fógraí Gaeilge a thabhairt isteach ar an Glider in áiteanna eile i mBéal Feirste chomh maith.

Beidh an ‘bus ollmhór’ seo – a bhfuil lánaí speisialta aige – ag dul go tuaisceart agus deisceart na cathrach go luath.

Dúirt Caoimhe gur mhaith léi go dtarlódh sé seo agus go roghnófaí duine éigin áitiúil mar ghuth. “An bhfuil a fhios agat cad a bheadh go deas fosta, beidh sé go deas daoine a fháil ó na háiteanna sin mar shampla duine ó thuaisceart Bhéal Feirste a chloisteáil ag labhairt i dtuaisceart Bhéal Feirste, sílim go bhfuil rud an-deas faoi sin.”

Faoi láthair, beidh an saothar is deanaí le Caoimhe ag teacht amach go luath.

“Tá clár teilifíse nua ag teacht amach ar BBC2 Trad Ar Fad. Tá an tsraith is déanaí den seó á chur i láthair agus beidh sé sin ag teacht amach gan mhoill,” a dúirt sí.