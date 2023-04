Guímis gach rath ar Serena Williams

Cé nach ndúirt Serena Williams go bhfuil sí ag éirí as, bhí sé intuigthe sna focail a scríobh sí san iris Vogue “go bhfuil athrú ag teacht” agus tá an chuma ar an scéal nach bhfeicfidh muid í ag imirt leadóige i bhfad eile.

Tá 23 Comórtas Oscailte buaite aici, an méid is mó ag bean ar bith sa ré seo. D’éirigh le Margaret Court 24 a bhaint agus cé go mba bhreá le Serena an cuntas sin a shárú, tá an seans ann anois nach dtarlóidh sé.

Tá sé soiléir ón alt san iris nach bhfuil sí ag iarraidh éirí as ach ag 41 bliain d’aois, tá sí ag iarraidh páiste eile. Tá sí ag roghnú a clainne chun cinn ar an leadóg.

Do dhuine a bhfuil a saol caite aici ag iarraidh a bheith ar an imreoir spóirt is fearr, is cinneadh deacair é stop a chur leis an saol is aoibhne leat. Tuigeann muid cad atá á rá aici. Caithfidh tú cinneadh a dhéanamh mar mháthair faoi na rudaí atá tú ag iarraidh a dhéanamh agus in amantaí, ní féidir leat leanúint ar aghaidh leis na rudaí is fearr leat.

Stopann go leor ban ag obair mar nach bhfuil siad in ann obair ag an leibhéal is airde agus aire a thabhairt do pháistí ag an am chéanna.

Ní thógann siad an t-ardú céime san obair agus stopann tú ag aclaíocht nó ag déanamh an chaithimh aimsire is fearr leat mar níl tú in ann an t-am a chur ar leataobh chun é a dhéanamh.

Cuireann tú mian do pháistí os comhair do mhianta féin. Mothaíonn tú ciontach muna ndéanann tú sin.

Rinne Serena an cinneadh nach raibh sí ag iarraidh a dhéanamh ach roghnaigh sí díriú ar a clann. Guíonn muid gach rath uirthi.