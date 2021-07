Guímid gach rath ar fhoireann na hÉireann

Cuirfear tús leis na Cluichí Oilimpeacha Dé hAoine i dTóiceo, bliain níos moille ná mar a bhí beartaithe mar gheall ar phaindéim Covid.

Cé go mbeidh an fhoireann is mó lúthchleasaithe riamh as Éirinn ann – 116 ar fad – níl fearadh na fáilte roimh lúthchleasaithe an domhain.

Níl muintir na háite ag iarraidh go mbeidh na Cluichí ann, le dianghlasáil sa tír faoi láthair agus na figiúirí don víreas ag ardú gach lá. Ní thuigeann an pobal cén fáth go mbeidh na Cluichí ag dul ar aghaidh nuair atá an méid sin cásanna acu. Ní bheidh cead ag tacadóirí a bheith i láthair ag na Cluichí.

Bhris an scéal go bhfuil beirt imreoirí sacair as an Afraic Theas dearfach le Covid agus iad san ‘Olympic Village’ ach cé go bhfuil próiséas an-dian ag na lúthchleasaithe istigh ann, ní féidir a rá nach bhfuil riosca ann go bhfaighidh tuilleadh daoine Covid.

Tá vaicsín faighte ag 90% de lúthchleasaithe na hÉireann ach fós beidh ar na lúthchleasaithe a bheith an-chúramach nach bhfaighidh siad an galar.

Ar an lámh eile, is iontach an spreagadh agus dóchas é do dhaoine go bhfuil na Cluichí ag dul ar aghaidh. Chonaic muid cé chomh maith is a bhí na Euros agus bhain muid uilig an-sult as a bheith ag féachaint orthu. Beidh an Oscailt Oifigiúil ar siúl ar an Aoine ag 11.30rn ar RTÉ2, leis na comórtais ag tosnú an lá dár gcionn.

Go tradisiúnta, tá an-dul chun cinn déanta agus boinn faighte ag Éirinn i gcomórtais dornálaíochta agus rámhaíochta agus súil ann go dtarlóidh sé arís i mbliana.

Beidh Kellie Harrington ag troid, Fintan McCarthy, Paul O’Donovan agus Sunita Puspure ag rámhaíocht, agus Anailise Murphy a bhuaigh bonn airgid in Rio sa tseoltóireacht.

Feicfear Rory McIlroy agus Shane Lowry ag imirt gailf. Beidh Sunita Puspure san iomaíocht ar an Aoine sna réamhbhabhtaí rámhaíochta. Feicfidh muid foireann Haca na mBan ag imirt ann den chéad uair chomh maith le foireann Rugbaí na bhFear, Seachtar an Taobh.

Tá moladh mór tuillte ag na lúthchleasaithe uilig as an obair atá déanta acu chun na Cluichí a bhaint amach. Rinne siad a seacht ndícheall chun a bheith réidh dó i dtréimhse a bhí thar a bheith deacair le traenáil ann.

Guímid gach rath orthu agus tá súil agam go mbeidh comórtas rathúil acu.

Ní bheadh a fhios agat ach b’fhéidir go mbeidh cúpla bonn ag teacht abhaile chomh maith. Bainigí sult as.