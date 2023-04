Guím gach rath ar laochra na Gaillimhe, ach bíonn mo chroí go fóill le Ciarraí...

Dheineas gach iarracht gan scríobh fé chluiche an Domhnaigh seo chugainn. Thugas dhá uair an chloig ar an idirlíon ag lorg inspioráide agus thána ar ais go Ciarraí agus an Ghaillimh i bPáirc an Chrócaigh ar an 24ú.

Bhuel táim ag obair ann ar an lá chomh maith agus ní féidir liom é a cheilt, táim ag súil go mór leis an lá seo.

Ó thaobh na hoibre de bead i bPáirc an Chrócaigh don staid féin ag déanamh agallamh ar an dtaobhlíne agus chomh maith leis sin beidh sé d’onóir agam fáilte a chur roimh fhoireann chaide Chiarraí ón mbliain 1997 amach ar an bpáirc.

Sea, tá 25 bliain ann ó bhuaigh an fhoireann sin Craobh na hÉireann. Braitheann tú sean nuair a chuaigh tú ar scoil le leaideanna atá ar an bhfoireann seo!

Cé go bhfuil 10 lá ann anois ó chic Sheáin Uí Shé, tá daoine fós ag caint mar gheall air agus na pictiúirí áille den gcic chomh maith atá ag dul timpeall, go mórmhór an ceann leis na daoine taobh thiar de Sheán agus an ceann eile leis an liathróid san aer agus an slua ag faire.

Más Bleá Cliathach tú seans ná tógann tú mórán ceann dó, ach fós ó bheith ag caint le cairde liom ón ardchathair, cheapadar gur cic iontach a bhí ann. Cosúil go maith le ceann Stephen Cluxton in 2011, díoltas éigin is dócha!

Ar shlí tá cos agam sa dá champa.

Tá leath mo shaoil caite agam sa Ghaillimh agus níl aon dabht ach go dtugaim mo bhaile úr air, ach tá mo bhaile baile ann má thuigeann tú leat mé. Mo chéad bhaile agus nuair a thagann sé go cúrsaí ar nós spóirt, sí an áit sin is giorra do mo chroí agus níl aon éalú uaidh sin.

Bhíos ag rá libh mar gheall ar an bhfear beag. Bhí socrú againn le fada. Caide Chiarraí agus iomáint na Gaillí. Tá san athraithe anois.

Ó thosnaigh sé ag imirt iomána agus caide, níl faic uaidh anois ach an Ghaillimh agus ‘píosa beag do Chiarraí’. Chuir sé ceist orm an bhfuil sé sin ceart go leor? Agus dúirt gurb é sásamh a bhaint as an príomhrud!

Le bheith fírinneach cailleadh píosa dem’ anam an lá sin, ach sin mar a bhíonn. Is mó tig in Éirinn go dtarlaíonn sé sin.

Maireann Paul Conroy síos an bóthar uainn agus aon uair a fheiceann sé é lasann a chuid súl.

B’fhéidir go bhfuil sé in am bogadh thar n-ais go Ciarraí?

Is dóigh liom gur cluiche breá oscailte a bheidh ann Dé Domhnaigh agus ní mar a bhí nuair a thug an Ghaillimh aghaidh ar Dhoire.

Bhí an chéad leath sin go hainnis. An modh a bheidh ann dar liom agus nuair a thagann Ciarraí agus an Ghaillimh le chéile leis an stíl caide seo, bíonn sí go hálainn.

Caithfidh lá mór a bheith ag Paul Conroy, Damien Comer agus Shane Walsh don nGaillimh chun an jab a dhéanamh agus do Chiarraí an dá Clifford, Seáinie Sé agus domsa Jason Foley.

Beidh a sháith ar a ghogán ag Jason le Damien Comer, ach is dóigh liom go mbeidh cluiche iontach aige leis an tslí atá sé ag imirt. An bhunchloch a bhí in easnamh orainn sa Ríocht le fada an lá.

Tá mo chroí le Ciarraí, ach guím gach rath ar an ndá fhoireann. Leaideanna maithe atá iontu agus ceart dúinn a bheith buíoch mar seo iad na laethanta maithe, ar ais i gCluiche Ceannais na hÉireann.