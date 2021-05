Táim ag léamh an leabhair ‘Mindset’ leis an Dr Carol S Dweck faoi láthair ina ndéanann sí iniúchadh ar an ról a bhíonn ag meon an duine agus an bealach gur féidir leat do mheon a athrú chun barr do chumais a bhaint amach.

Tá idir mheon seasta agus mheon atá ag fás ag gach duine agus ina leabhar tugann sí an léitheoir fríd samplaí éagsúla ina bhfeicfimid cad is brí leis sin.

Mar shampla, duine a bhfuil meon seasta acu, ceapann siad gur rugadh thú le scileanna áirithe agus nach féidir feabhas a chur air sin.

A mhalairt atá ann le duine le meon atá ag fás. Mothaíonn sé le himeacht ama, iarracht agus fuinneamh gur féidir leat feabhsú ag rud ar bith.

Read More

Tá an oiread sin measa agam ar lúthchleasaithe agus an dóigh a n-úsáideann siad meon atá ag fás chun iad féin a chur chun cinn. Is cuma cén dúshlán nó constaic a chuirtear os a gcomhair, faigheann siad bealaí chun iad a shárú. Ní inniu ná inné gur thosaigh an tsochaí ag rá le daoine nuair atá tú ag aois áirithe, caithfidh tú éirí as nó tá tú ró-shean chun leanúint ar aghaidh agus scil nua a fhoghlaim.

Ag an deireadh seachtaine chonaic muid an t-imreoir gailf Phil Mickleson ag aois caoga bliain ag buachaint Chomórtas Oscailte Gailf an USPGA.

D’éirigh leis an reathaí fadraoin Breege Connolly na Cluichí Oilimpeacha in Rio a shroichint den chéad uair agus í 38 bliain d’aois. Ainmníodh Cora Staunton ar fhoireann na bliana AFLW san Astráil le déanaí ag 39 bliain d’aois.

Níor éist siad agus níor tháinig siad faoi thionchar teachtaireachtaí a bhí le feiceáil agus á gcloisteáil ina dtimpeallacht ag insint dóibh go raibh siad ró-shean. Is cinnirí iad uilig cinnte, ach bhí siad sásta triail a bhaint as rud nua.

Ní raibh siad ag iarraidh go mbeadh siad ag féachaint siar i gceann fiche bliain ag cur na ceiste, cén fáth nár bhain mé triail as?

Cad é an rud ba mhaith leat a thriail? Cad atá do do stopadh sin a dhéanamh?

Ní chaithfidh sé a bheith faoin aclaíocht. An bhfuil suim agat in ealaín, jab eile, cuidiú le daoine, ceird a fhoghlaim, taisteal? Cad a dhéanfá, muna mbeadh aon chontúirt ann go dteipfí ort?

Is daoine ar leith iad lúthchleasaithe ach cé go mbíonn faitíos orthu, briseann siad fríd sin.

Bí cúramach faoin scéal a bhfuil tú ag éisteacht leis. Bíonn tionchar ag daoine agus ag an tsochaí orainn nach dtuigeann muid leath den am agus in amantaí téann muid leis na tuairimí sin i ngan fhios dúinn féin.

Mar a luaigh Carol, an bhfuil meon seasta nó meon atá ag fás agat? Is fútsa atá an rogha.