Gráinne McElwain: Níl na mná sásta glacadh leis an bhearna... tá réiteach de dhíth

Ag preasócáid le déanaí, tháinig imreoirí ón dá chód ó gach cearn den tír le chéile chun a míshástacht a chur in iúl maidir leis an méid a fuair an GPA amach ina dtuairisc ‘State of Play’ dhá mhí ó shin. Tá siad ag iarraidh go dtiocfadh na trí eagraíocht le chéile – an CLG, Cumann Peil Gael na mBan agus an Cumann Camógaíochta – leis an GPA chun labhairt faoi Chairt na nImreoirí a bhunú ionas go mbeidh caighdeán bunúsach le fáil do na himreoirí. Dúirt siad fosta go mbeidh siad ag imirt an chuid eile den séasúr faoi éigeantas.

Dúirt na trí eagraíocht go bhfuil siad ag iarraidh fanacht go dtí go mbeidh an cónascadh déanta sula gcuirfear tús le Cairt na nImreoirí. Faoi láthair, tá cainteanna ar bun faoi stiúir iar-Uachtarán na hÉireann Mary McAleese ag plé cónascadh idir na trí eagraíocht.

Ach níl na himreoirí sásta fanacht air sin mar go bhfuil “níos mó ná 18 mí imithe ó dúradh gur tosaíocht é an cónascadh agus vótáil na baill do na trí eagraíocht go bhfuil siad ag iarraidh é a chur i bhfeidhm”.

Go bunúsach, ní fhaigh-eann na mná na costaisí taistil, leigheas, fisiteiripe, bia, dochtúirí, cead dul ar pháirc imeartha agus feisteas imeartha agus a fhaigheann na fir. Tá roinnt imreoirí as póca agus ag déanamh cinneadh dá bharr gan a bheith ag imirt dá gcontae. An rud atá na himreoirí ag iarraidh ná cothrom na Féinne leis na leaids agus níl siad ag iarraidh fanacht cúpla bliain dó.

Ní fios fós cé chomh dian is a bheadh an imirt faoi éigeantas. Ag an deireadh seachtaine, shuigh na himreoirí síos ar an pháirc ar feadh bomaite sular cuireadh tús leis an chluiche. Beidh le feiceáil an mbeidh imreoirí ag tarraingt amach ón chraobh roimh dheireadh na bliana muna bhfeicfidh siad rud éigin ag bogadh sa treo cheart.

Thosaigh mé ag cur Peil na mBan i láthair beo ar TG4 in 2008 agus bhuaigh Corcaigh Craobh na hÉireann den cheathrú huair as a chéile faoi stiúir Éamoinn Ryan an bhliain sin. Is cuimhin liom scéalta a chluinstin ó imreoirí Chorcaí faoin easpa leithreas, uisce te, bia, áiseanna a bhí ar fáil do na peileadóirí.

Sheas scéal amháin amach dom. Bhí Corcaigh ag imirt roimh chluiche mór na bhfear sa chraobh bliain amháin agus chuir duine de na laochra mná ceist ar fhear fá choinne cupán tae. Bhí cupáin tae réidh le dhul aige ach dúirt sé léi go raibh na cupáin tae sin á ndéanamh do na fir a bhí chun imirt ina ndiaidh.

Cheap mé go raibh sí ag magadh nuair a chuala mé an scéal sin ach ní raibh.

Ní hí Rena Buckley a d’inis an scéal sin dom ach bhí sí ar an fhoireann iontach sin do Chorcaigh a bhuaigh 11 Chraobh Peile na hÉireann agus d’éirigh léi 18 mbonn idirchontae Uile-Éireann a bhuachan idir peil agus camógaíocht. Chaith sí 14 bliana ag imirt an dá chód agus ní bhfuair sí aon chostas taistil ó thús deireadh a saoil imeartha.

Bhí fisiteiripe ann ag cluichí ach ní do gach seisiún traenála. Ní raibh aon bhia aici tar éis traenála agus in amantaí fiú cluichí nuair a thosaigh sí amach ach bhí bia le fáil i dtreo dheireadh a saoil imeartha. Tháinig sin isteach do Rena i dtreo na mblianta deireanacha a bhí aici ar fhoirne Chorcaí ach is léir go bhfuil roinnt de na fadhbanna a bhí ag Rena lena saol imeartha fós le feiceáil sa lá atá inniu.

“Cuireann an chaint faoi Chairt na nImreoirí díomá agus uaigneas orm,” a dúirt sí liom agus mé ag caint léi i rith na seachtaine. “Tuigeann muid uilig go mbeidh an próiseas casta mar níl an méid airgid ag na mná agus atá ag na fir ach caithfidh sé tarlú.

“Tá meon an imreora difriúil anois. Níl siad sásta glacadh leis an mbearna idir na fir agus na mná.”

Cá bhfuil muid ag dul leis mar sin? Glacann gach duine go gcaithfidh cónascadh tarlú ach cad iad na rudaí atá gach eagraíocht sásta a ghéilleadh?

An seasfaidh an rialtas leis, an mbeidh tuilleadh comhlachtaí urraíochta sásta teacht ar bord?

Glacann gach duine go gcaithfidh cothrom na Féinne a bheith ann ach cé atá chun íoc as? Tuigim cad chuige go bhfuil na himreoirí ag iarraidh seo a dhéanamh mar go bhfuil siad dubh dóite as a bheith ag fanacht agus tá mé cinnte nach bhfuil siad ag iarraidh fanacht cúig bliana eile mar seans maith nach mbeidh siad thart ag imirt.

Beidh le feiceáil an dtarlóidh aon athrú gasta go leor i mbliana do na himreoirí atá faoi éigeantas agus muna dtarlódh, cad a dhéanfaidh na himreoirí faoi?

Rud mór ná go bhfuil intinn gach páirtí leasmhair dírithe go hiomlán ar réiteach a fháil. Ní bheidh sé éasca ach tá réiteach de dhíth gan mhoill.