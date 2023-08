Gráinne McElwain: Ní fheictear mórán mothúchán le hÁth Cliath – sin go dtí gur labhair Dessie Farrell faoina chaptaen

Cuirtear in iúl go bhfuil sé níos fearr a bheith solúbtha lenár mothúcháin, agus a bheith ‘emotionally agile’. Is é an chiall leis seo ná go dtuigeann muid go bhfuil achan mhothúchán tábhachtach agus luachmhar agus go n-aithníonn muid an dóigh a bhfuil muid nuair atá mothúchán orainn.

Ní hionann an mothúchán agus tú féin.

Mar sin, má tá fearg ort, ní hé sin le rá gur duine feargach thú ach tá an mothúchán sin ort. Nuair a dhéanann muid sin – ag tabhairt ama chun aitheantas ceart agus ainm a chur ar an mhothúchán – bíonn sé níos fusa éalú ón mhothúchán sin.

Le seachtain anuas, tá go leor tagairtí do mhothúcháin i saol an spóirt agus rith seo liom agus mé ag déanamh anailíse ar na cluichí agus ag smaoineamh faoi.

I gcás pheileadóirí fear Átha Cliath, ní fheiceann tú mórán mothúchán ná caint faoi, de ghnáth, go háirithe roimh chluiche ceannais. Ach sheas an t-agallamh a rinne Dessie Farrell amach agus é ag caint faoina gcaptaen James McCarthy.

Tháinig tocht air nuair a cuireadh ceist air faoi agus an tionchar a bhíonn aige. Dúirt Dessie gur imreoir an-speisialta é McCarthy agus gurb é an t-imreoir is fearr a bhí ag Baile Átha Cliath riamh é.

Is moladh mór é sin, go háirithe nuair a smaoiníonn tú ar na sárimreoirí a chaith gheansaí Átha Cliath in imeacht na mblianta.

Bhí sé le feiceáil fosta an meas agus an grá atá ag a chomhghleacaithe dó agus tá sin ar cheann de na cúiseanna a deirtear gur tháinig leithéidí Stephen Cluxton, Jack McCaffrey agus Paul Mannion ar ais ag imirt i mbliana.

Bhí siad ag iarraidh cuidiú leis agus cinntiú go bhfaigheadh sé an deis corn Sam Mhig Uidhir a ardú. Níl a fhios agam an bhfuil sé sin fíor ach ba léir cad a bhí i gceist leis an bhua sin d’imreoirí Átha Cliath agus iad ag ceiliúradh go mór ag an fheadóg dheireanach Dé Domhnaigh.

Ar an taobh eile, ní raibh an tionchar céanna ag David Clifford agus a bhí gach duine ag súil leis. Cinnte, rinne Michael Fitzsimons marcáil iontach air ach ní féidir leat éalú ón mhéid brú a bhí air mar chaptaen agus mar phríomhscórálaí na foirne.

Fuair a mháthair Ellen bás níos luaithe i mbliana agus d’imir sé féin agus Paudie i gCluiche Ceannais na Mumhan, ag buachaint in ómós di.

Fiú an chaint roimh an chluiche ceannais ar cé chomh maith is atá Clifford agus go bhfuil sé ar an imreoir is fearr riamh. Caithfidh nach raibh sé éasca é féin a chosaint ar an chaint sin agus tá mé ag déanamh go raibh neart mothúchán ag dul thart do pheileadóirí Chiarraí ag an deireadh idir dhíomá, fhearg, bhrú agus aiféala.

I gceann coicíse beidh Ciarraí agus Áth Cliath ag imirt i bPeil na mBan, le Louise Ní Mhuircheartaigh tar éis na blianta a chaitheamh agus geansaí Chiarraí uirthi. D’aimsigh sí 1-10, 1-6 ón imirt, ina mbua in aghaidh Mhaigh Eo i mbabhta leathcheannais na hÉireann.

Níl Craobh na hÉireann buaite ag Ciarraí ó 1993. Chaill siad in aghaidh na Mí anuraidh agus in aghaidh Chorcaí in 2012, cluichí a raibh Louise páirteach iontu. Do go leor, ba bhreá leo Louise a fheiceáil ag crochadh bonn Uile-Éireann léi ach bí cinnte go mbeidh dearcadh difriúil ag Áth Cliath faoi.

Mar aon le foireann sacair na mban a chríochnaigh a dturas san Astráil ag Craobh an Domhain agus díomá orthu nach bhfuair siad níos mó sna trí chluiche. Ach rud thar a bheith mór é go bhfuair siad pointe in aghaidh foirne atá níos faide chun cinn ar liosta fiúntais an domhain ná iad.

Ba í an captaen Katie McCabe a fuair an t-aon chúl do na hÉireannaigh ina dtrí chluiche in aghaidh Cheanada agus í agus go leor eile iontach bródúil as an mhéid a rinne siad ina gcéad Chraobh Dhomhanda.

Sin an rud faoi spórt agus faoin saol. Ní fhaigheann tú i gcónaí an méid atá tuillte agat.

Mar a deir Cindra, níl a leithéid de rud ann agus mothúcháin atá go dona ná go maith ach cuir ceist ort féin cad é atá an mothúchán seo ag insint dom?

Seans maith go mbeidh go leor dár laochra spóirt ag cur na gceisteanna sin orthu amach anseo.