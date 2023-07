Gráinne McElwain: Foireann iontach agus branda luachmhar

“Tá an fhógraíocht bunaithe ar rud amháin agus is é sin a bheith sona sásta” – sin a dúirt Don Draper sa tsraith cháiliúil theilifíse Mad Men, sraith a bhí bunaithe ar chomhlacht fógraíochta sna seascaidí. Tugadh léargas dúinn ar dhomhan ina raibh na fir i gceannas agus nach raibh cothrom na Féinne ag na mná ag an am sin.

Bhí áit ag na mná ach níorbh é sin ar bharr an bhiashlabhra.

Idir sin agus seo, tá neart athruithe tar éis teacht ar an dóigh a mbíonn muid ag féachaint ar mhná san fhógraíocht. Ach bí cinnte go bhfuil cumhacht leis na teachtaireachtaí a fheiceann muid agus a théann i bhfeidhm orainn.

Le 13 bliana anuas, foilsíodh tuairisc leis an chomhlacht margaíochta Teneo maidir leis na himreoirí spóirt agus na hócáidí spóirt is mó a sheasann amach don phobal in Éirinn. Anuraidh ba í an dornálaí Katie Taylor a bhí ar an lúthchleasaí is mó a chuaigh i bhfeidhm ar dhaoine, le foireann sacair ban na hÉireann ainmnithe mar fhoireann na bliana.

Feiceann na brandaí anois cé chomh luachmhar is atá sé a bheith ceangailte le leithéidí Rachael Blackmore, Katie McCabe agus Katie Taylor.

Tá ceangal ag an chraoltóir TG4 le Peil na mBan le níos mó ná fiche bliain agus gan dabht, chuidigh sé sin go mór le próifíl an chluiche a ardú.

Ba iad na fógraí, ar ndóigh, a rinne Lidl in 2016 agus arís in 2021 a sheas amach mar gur chuir siad imreoirí na mban chun cinn, an chéad uair a bhí a leithéid le feiceáil ann. Bhí deis ag an phobal imreoirí agus laochra ar nós Sharon Courtney agus Ghráinne McNally as Muineachán, chomh maith le Sinéad Goldrick ó Bhaile Átha Cliath, a fheiceáil san fhógra agus nach dul chun cinn iontach a bhí ansin, an t-aitheantas ceart a fháil?

Ach tá cúpla fógra tar éis dul i bhfeidhm orm go mór le tamall agus muid ag réiteach do Chraobh Sacair Ban an Domhain a bheidh ag toiseacht amárach san Astráil agus sa Nua-Shéalainn.

Beidh 32 foireann in adharca a chéile ag iarraidh a bheith sa bhabhta ceannais ar an 20 Lúnasa. Is iad na Stáit Aontaithe seaimpíní reatha an chomórtais agus tá sé ráite ag Megan Rapinoe, laoch mór na foirne, go mbeidh sí ag éirí as tar éis an chomórtais seo.

Is rud ollmhór é d’fhoireann na hÉireann atá ag glacadh páirt i gCraobh an Domhain den chéad uair.

Tá an fógra Outbelieve Together ó Sky ar cheann de na fógraí is breá liom. Is iontach an smaoineamh é faoi chailín óg agus í ag tabhairt tacaíocht d’fhoireann na hÉireann, ag bualadh leis na himreoirí agus iad ag ullmhú do Chorn Sacair an Domhain.

D’aithin Sky an tábhacht a bhain le foireann sacair ban na hÉireann agus in 2021, shínigh siad conradh ceithre bliana leis an FAI chun a bheith mar urraitheoirí ar fhoireann na mBan, an chéad uair riamh a tharla a leithéid.

Mar a tharla le TG4 níos mó ná fiche bliain ó shin, tuigeann Sky an infheistíocht a bhaineann le spórt na mban. Mar chomparáid, níl aon phríomh-urraitheoir fós ag foireann sacair na bhfear.

Is fiú go mór féachaint ar fhógra an chomhlachta teileachumarsáide Orange sa Fhrainc chomh maith, agus a dteachtaireacht maidir le cothromaíocht inscne d’fhoireann sacair ban na Fraince. Tá sé thar a bheith cliste agus níl mé ag iarraidh é a mhilleadh, ach tugann sé léargas iontach ar dhearcadh atá againn agus léirítear nach mar a shíltear a bhítear.

Ach níl aon chomhlacht ná branda ag iarraidh tacaíocht a thabhairt do spórt na mban ar son a gcuid sláinte amháin. Is gnó é. Is léir go bhfuil infheistíocht i spórt na mban thar a bheith tábhachtach do chomhlachtaí anois.

Níor aithin na fir ná an tsochaí sna seascaidí an luach a bhain le mná ná an ceangal idir iad féin agus a spórt. Ach aithníonn siad anois é. Seo margadh atá fós oscailte do dheiseanna ag comhlachtaí agus is air sin atá siad ag iarraidh díriú.

Las Craobh Sacair Ban an Domhain an domhan in 2019 le himreoirí ar nós Alex Morgan agus Megan Rapinoe as Meiriceá, Ellen White ó Shasana, Sam Kerr ón Astráil, Vivianne Miedema ón Ísiltír, Marta ón Bhrasaíl, agus Jennifer Hermoso ón Spáinn ar an ardán is mó. I mbliana, bí cinnte go mbeidh laochra úra ann agus tá muid uilig ag súil go mbeidh cúpla imreoir ó Éirinn i lár an aonaigh fosta.

Casfar Éire ar an Astráil amárach ag a 11rn ar RTÉ 2. Is i nGrúpa B atá Éire, le cluichí i gcoinne na Nigéire agus Cheanada le teacht.

Guíonn muid achan rath ar an chaptaen Katie McCabe agus a comhghleacaithe. Am dúinn uilig le Outbelieve.