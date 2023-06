Gráinne McElwain: Comórtas Peile na Gaeltachta - féasta spóirt is bonn Uile-Éireann leis

Ar cheann de na rudaí is tábhachtaí a bheadh CLG Naomh Muire sna Méilte i dTír Chonaill ag coinneáil súil air an deireadh seachtaine seo ná an aimsir. Cad chuige sin? Mar go mbeidh Comórtas Peile na Gaeltachta á reáchtáil ag an chumann agus ó mo thaithí féin ar bheith ar an choiste don cheann a d’eagraigh Naomh Anna Leitir Móir anuraidh, cuideoidh an aimsir go mór leis na sluaite a mhealladh ina dtreo.

Is é an dea-scéal mar sin ná go bhfuil tuar na haimsire thar a bheith dearfach agus ba chóir go mbeadh na Gaeil ó achan chearn den tír i láthair ag an deireadh seachtaine iontach seo.

Don té nach bhfuil a fhios acu faoi, seo comórtas oifigiúil CLG d’fhoirne na Gaeltachta atá ar an fhód le 54 bliain anuas agus tugann sé deis d’fhoirne agus tacadóirí teacht le chéile chun ár gcluichí náisiúnta agus ár dteanga a cheiliúradh agus a labhairt.

Beidh bonn Uile-Éireann ag na buaiteoirí, rud atá thar a bheith spéisiúil agus nach féidir le haon chomórtas eile a mhaíomh.

Le linn na mblianta sin, d’imir plúr na bpeileadóirí ag an chomórtas. I measc cuid acu sin bhí muintir Uí Shé agus Dara Ó Cinnéide ó Chumann Caide na Gaeltachta, Ciarraí, Seán Ó Domhnaill ó CLG na Ceathrún Rua, Caoimhín Ó Casaide ó Ghaoth Dobhair, Nollaig Ó Laoire ó Chill na Martra, Graham Geraghty na Mí agus Micheál Ó Cróinín Naomh Abán, Geraldine McLaughlin ón Tearmann, Dún na nGall chomh maith le Sarah Ní Loingsigh as Naomh Anna Leitir Móir, Gaillimh i gComórtas na mBan agus go leor leor eile nach iad.

Achan bhliain, bogann an comórtas go pobal Gaeltachta eile agus cé go bhfuil bród ar an cheantar as an onóir a bheith bronnta orthu, bíonn an oiread sin oibre i gceist lena eagrú. Tá mé cinnte go bhfuil cúpla oíche dheireanach caite ag an choiste áitiúil agus iad ag fanacht ar na mílte teacht.

Tosnóidh an comórtas san oíche Dé hAoine nuair a bheas Gaeil Fhanada agus Gaoth Dobhair in éadán a chéile i gcluiche réamhbhabhta sóisir na bhfear ag 7.15in sna Méilte. Idir sin agus an Luan beidh neart cluichí idir shóisir agus sinsir na bhfear agus na mban ar siúl idir na páirceanna peile sna Méilte, an Clochán Liath agus Gaoth Dobhair.

Bíonn neart siamsaíochta agus ceoil ó na ceoltóirí áitiúla, ina measc Mairéad Ní Mhaonaigh agus Manus Lunny agus Clann Mhic Ruairí. Fógrófar buaiteoir chomórtas an Chailín Ghaelaigh san oíche Dé Domhnaigh.

Tá béim ar an spórt, ceol an cheantair agus bualadh le cairde nach bhfuil feicthe agat le tamall mar chuid lárnach den ócáid speisialta seo. Bí cinnte go dtógfaidh tú neart lóis ghréine leat agus tá súil agam go mbeidh go leor uachtar reoite le ceannach ag CLG Naomh Muire! Tá mé ag súil go mór leis.