Gráinne McElwain: Ciceanna éirice... briseadh croí agus lúcháir taobh le taobh ag an am chéanna

Nuair a bhí mé óg, bhíodh orm dul taobh thiar den tolg nuair a bhíodh ciceanna éirice ar siúl. Ba ag na cluichí sacair, go háirithe na craobhacha domhanda, is mó go raibh an deis ann féachaint ar chluichí a chríochnaigh mar sin.

Bhí agus tá an oiread sin measa agam ar aon duine a bhí agus atá cróga go leor seasamh suas agus cic éirice a thógáil. Ag an am chéanna, bhí agus bím croíbhriste don té a chaill cic agus ag eascairt as sin gur chaill siad an cluiche.

Ní dhéanfar dearmad air sin go deo agus fríd na blianta, bhí an chuma ar an scéal go raibh mallacht ar fhoireann sacair Shasana mar shampla, go háirithe agus an méid cluichí a chaill siad ar an dóigh sin.

Anuraidh, rinne an CLG cinneadh go mbeadh gach cluiche ach amháin cluichí ceannais na hÉireann ag críochnú ar an lá. Má chríochnaíonn an cluiche ar comhscór tar éis 70 bomaite, bheadh am breise agus ciceanna éirice ann. Athimirt atá i gceist anois do na cluichí ceannais.

Caithfidh tú a rá, más tacadóir neodrach thú gur iontach an drámaíocht é.

Ná bí ag caint ar dhrámaíocht Dé Sathairn seo caite. Thóg sé ciceanna éirice chun Ard Mhacha agus Muineachán a scarúint agus ba iad Muineachán a tháinig fríd. Scóráil Gary Mohan cic éirice a naoi, le cúl báire Mhuineacháin Rory Beggan ag sábháilt chic éirice Calum Cumiskey ó Ard Mhacha chun an lá a thabhairt leo.

Cé nár thosaigh an cluiche go maith, chríochnaigh sé go hiontach agus beidh Muineachán ag imirt in aghaidh Átha Cliath sa Chluiche Leathcheannais den chéad uair ó 2018.

Dúirt iar-imreoir na hIodáile Roberto Baggio “na himreoirí a bhfuil sé de mhisneach acu ciceanna éirice a thógáil, sin iad na daoine a chaillfidh iad”.

Is fíor é sin agus cé gur imir sé ar feadh 22 bliain agus gur aimsigh sé 220 cúl sa tréimhse sin, is cuimhin le go leor daoine an cic éirice a chaill sé in 1994 nuair a bhí an deis aige cothromú don Iodáil.

Chuaigh a chic thar an trasnán agus bhuaigh an Bhrasaíl an comórtas 3-2 le ciceanna éirice. Do roinnt daoine níl ann ach ádh ag baint leis ach ní aontaím go hiomlán leis sin. Cinnte go bhfuil ribín áidh de dhíth ach bíonn imreoirí á gcleachtadh agus do go leor imreoirí ag a bhfuil taithí, tá neart ciceanna éirice tógtha acu dá gclub in imeacht na mblianta. Ach is mór an brú é.

De réir an taighde ó thaobh na síceolaíochta de, moltar go mba chóir glacadh leis an mhéid brú a mhothaíonn tú agus gan iarracht a dhéanamh fáil réidh leis. Ina áit sin, breathnaigh air mar fhuinneamh dearfach agus úsáid é mar neart chun díriú ar an chomórtas.

Tá go leor taighde déanta ar na rudaí a mba chóir duit a dhéanamh roimh chiceanna éirice. Bíonn Pre-Performance Routines (PPR) ag imreoirí nó nósanna a dhéanann imreoirí roimh ré. Mar shampla, bí ag cleachtadh do chiceanna éirice, úsáid teicnící chun brú a laghdú, bíodh do thaicticí féin agat ionas go mbeidh tú in ann caint dhearfach a úsáid.

Ach rud a sheas amach go mór faoi agallamh a rinneadh le bainisteoir Mhuineacháin Vinny Corey ina dhiaidh ná nach mbíonn siad ag cleachtadh ciceanna éirice ag traenáil mar nach bhfuil sé ag iarraidh go mbuailfidh siad an posta ag traenáil oíche roimh chluiche mór agus go mbeidh imreoirí ag smaoineamh air sin.

Ceapann Vinny fosta go bhfuil sé deacair aithris a dhéanamh ar chluiche cosúil leis an cheann a bhí acu in aghaidh Ard Mhacha Dé Sathairn. Is ar an lá a tharlaíonn rudaí agus go gcaithfidh imreoirí dul i ngleic leo.

D’admhaigh Conor McManus linn ar GAAGO i ndiaidh an chluiche nach raibh sé ró-chinnte cén áit a bhí sé chun an liathróid a chur agus é ag dul suas chun na ciceanna éirice a thógáil. Fuair sé a dhá cheann agus é curtha ard san eangach aige.

Arís, níl sé seo ag dul le go leor taighde amuigh ansin ar an dóigh a mba chóir rudaí a bheith socraithe roimh ré. Ach bhí Conor calma agus lán le muinín gur féidir leis a sprioc a bhaint amach.

Chaithfeá trua a bheith agat d’Ard Mhacha. Seo an tríú huair sa chraobh le bliain atá siad tar éis Cluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann agus Cluiche Ceannais Uladh a chailleadh le ciceanna éirice. Níl aon fhocal ann dóibh ach bhí mí-ádh orthu arís. Níl ann ach orlaigh bheaga ag an leibhéal seo.

Do Mhuineachán, rinne siad gach rud a mbealach féin. In amantaí, nuair atá an t-ádh leat, bíonn sé leat. Nuair a bhíonn an bua agat, ní bhíonn mórán cáinte ar an bhealach ar éirigh leat dul chomh fada leis sin.