Gráinne McElwain: Athrú de dhíth sna cluichí Gaelacha ach deacair achan duine a shásamh

I gceann deich lá, beidh a fhios againn cén struchtúr a bheas ar Chraobh Peile CLG 2022. An bhfaighidh moladh A nó B an 66% de na vótaí atá de dhíth ag an chomhdháil chun an struchtúr a leasú nó an mbeidh an chraobh ag fanacht mar atá?

Is gearr uainn an freagra.

Glactar go forleathan leis go bhfuil athrú de dhíth go háirithe tar éis na gcluichí aontaobhacha a chonaic muid i mbliana. Ach bíonn deacrachtaí ag roinnt daoine le hathrú. Cad chuige sin?

Ceann de na cúiseanna leis sin ná nach maith le daoine an ghreim nó an smacht atá acu a chailleadh. Mothaíonn siad nach bhfuil siad i gceannas nó go bhfuil an bharraíocht éiginnteachta ag baint leis.

Bíonn sé níos fusa dul in aghaidh an rud úr. Tá ár gcuid nósanna féin againn agus má tá muid cleachtaithe le rudaí a bheith déanta ar bhealach áirithe, bíonn sé an mhíchompordach nuair a athraítear é. Cruthaíonn na bealaí nua mothúcháin ar nós fearg, frustrachas, imní agus, in amanna, ísle brí, agus níl muid ag iarraidh déileáil leis. B’fhearr i bhfad dul in aghaidh na moltaí nua agus fanacht leis an status quo.

Is beag seans atá ag moladh A ach cén seans atá ag moladh B na vótaí a aimsiú? Chuir an GPA agus go leor imreoirí idirchontae in iúl gurb é struchtúr B atá siad ag iarraidh do 2022.

Ach ní hiad na himreoirí a bheas ag vótáil ach na toscairí ó na contaetha éagsúla. Ciallaíonn an moladh go mbeidh na comórtais idirchúige ag seasamh leo féin ag tús na bliana gan aon bhaint acu le Craobh na hÉireann níos mó.

Beidh seacht gcluiche ag gach foireann sa chraobh agus ag eascairt as sin, rachaidh na chéad chúig fhoireann as roinn a haon, na chéad trí fhoireann as roinn a dó, buaiteoirí roinn a trí agus a ceathair isteach sa rás do Chorn Mhig Uidhir, leis na 14 fhoireann eile a bheidh fágtha san iomaíocht do Chorn Tailteann.

Beidh dhá chuid déanta den séasúr arís an chéad bhliain eile leis an ghné idirchontae ar dtús idir deireadh mhí Eanáir agus deireadh mhí Iúil agus beidh comórtais na gclub ag toiseacht ina dhiaidh sin.

Cheap go leor, nuair a thosaigh siad ag caint faoi leath a dhéanamh den séasúr, nach mbeadh sé in ann tarlú agus nach n-oibreodh sé. Ach mar gheall ar an phaindéim, déanadh dhá chuid den séasúr.

Bhain siad triail as, d’oibrigh sé go maith agus mar gheall air sin, cuireadh i bhfeidhm é. Bhí tionchar an-dearfach ag an athrú sin ar shaol na n-imreoirí agus an dóigh go n-imrítear an chraobh idirchontae.

Is deis iontach é an moladh nua a thriail. Níl sé foirfe ach i gcás go leor imreoirí, beidh sé i bhfad níos fearr ná an comórtas idirchontae a bhíodh ann.

Má tá muid dáiríre faoi chluichí a bhfuil iomaíocht iontu a chur chun cinn, agus caitheamh go cothrom le himreoirí, ní chóir go mbeadh faitíos orainn roimh athruithe. Beidh le feiceáil an é sin an cás.