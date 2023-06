Gráinne McElwain: an mbeidh Gaillimh ábalta na rudaí beaga a chur ina gceart Dé Sathairn?

Baineann Cillian Buckley an cluiche do na Cait

Is duine fiosrach mé agus is breá liom foghlaim faoi rudaí úra. Sílim go bhfuil sé tábhachtach gan fanacht compordach san áit atá muid i gcónaí ach a bheith oscailte don saol agus na rudaí nua atá i do thimpeallacht.

Cuireann muid páistí ag triail gach cineál spóirt agus bíonn siad caite isteach i ngach campa sa samhradh ach tagann deireadh leis sin agus muid fásta suas. Mar gheall ar na meas atá agam ar a bheith fiosrach agus ag foghlaim, shocraigh mé dul ar ais ar an choláiste chun foghlaim faoin tsíceolaíocht spóirt agus tá mé ag déanamh teastas ar líne le SETU Port Láirge faoi láthair.

Is ábhar thar a bheith spéisiúil é agus mothaím go mba chóir go mbeadh a leithéid le múineadh ar an meánscoil. Is micreacosma é spórt don saol agus tá go leor le foghlaim ó na téamaí tábhachtacha atá á bplé againn mar: teacht aniar, spreagadh, pearsantacht, féiniúlacht, muinín, iompar bagrach, brú agus an dóigh le déileáil leis, meabhairshláinte agus spriocanna.

Ceapann muid i gcónaí ag féachaint ar laochra spóirt go bhfuil rud éigin eisceachtúil acu agus go bhfuil siad iomlán difriúil linn. Cinnte, tá siad difriúil mar go bhfuil tallann dhochreidte acu ach is daoine iad cosúil linne a mbíonn na fadhbanna céanna acu agus an brú céanna orthu. B’fhéidir go bhfuil struchtúr níos fearr ina saol chun déileáil leis an bhrú sin ach bíonn laethanta thuas agus thíos ann mar a bhíonn againn uilig.

Bím ag féachaint ar chluichí anois ag iarraidh fáil amach cén dóigh atá foirne ag déileáil le rudaí, go háirithe nuair nach bhfuil rudaí ag dul go maith dóibh. Is rud mór é móiminteam sa spórt agus d’fhoirne nach bhfuil móiminteam ag dul leo, cén dóigh ar féidir leo greim a fháil air agus stop a chur le sodar foirne eile?

In amantaí, feiceann tú imreoirí ag dul síos ar an talamh le gortú nó lionsaí tadhaill ag cur as dóibh. Tá siad ag iarraidh stop a chur leis an chluiche ag súil go n-athróidh rudaí.

In amantaí caithfidh tú féachaint siar chun dul chun cinn a dhéanamh agus tá mé cinnte go bhfuil Henry Shefflin agus a fhoireann bainistíochta tar éis go leor plé a dhéanamh ar cad a tharla do Ghaillimh i gCluiche Ceannais Laighean.

Coicís ó shin, bhí siad ocht gcúilín taobh thiar de Chill Chainnigh ach d’éirigh leo teacht ar ais sa chluiche ach cad a tharla? Le 38 nóiméad ar an chlog bhí na foirne cothrom ach idir sin agus an 48ú bomaite, d’aimsigh Cill Chainnigh 1-6 i gcomparáid le 0-1 ó Ghaillimh.

Bhí Gaillimh ciontach as botúin láimhseála, drochphocanna amach, droch-chinntí ar úsáid na liathróide, easpa ráta oibre ach nuair a bhí siad thíos – d’athraigh siad rudaí dóibh féin. Tháinig Jason Flynn isteach mar ionadaí agus fuair sé cúl sa 49ú nóiméad, díreach nuair a bhí na Cait ocht gcúilín chun tosaigh, an chéad uair le naoi nóiméad go bhfuair siad scór.

D’athraigh an cúl sin móiminteam an chluiche agus idir sin agus 25 bomaite agus 74 nóiméad ar an chlog, fuair Gaillimh 0-11 le Cill Chainnigh ag aimsiú 0-4 agus iad ciontach as droch-chinntí, botúin agus seansanna a chur amú.

Bhí Gaillimh 2-26 le 3-21 chun cinn. Ach le 30 soicind le dhul, fuair Cillian Buckley cúl as an deacracht a bhí ag Gaillimh an liathróid a ghlanadh agus b’in é. Craobh Laighean buaite ag na Cait den cheathrú huair as a chéile agus briseadh croí amach is amach ag na Gaillmhigh.

Dar liom, ní féidir do mhéar a chur ar aon rud mór chun a mhíniú cad a tharla anseo. Sheas imreoirí suas chun cinnireacht a léiriú nuair a bhí sé de dhíth ar an dá thaobh.

Ach in amantaí, is iad na rudaí beaga a dhéanann an difear. An ghabháil san aer a fuair Fintan Burke sa 59ú nóiméad agus chomh díograiseach is a bhí sé ina dhiaidh, Conor Whelan ag fáil pointí spreagúla, TJ Reid ag cailleadh poc saor agus ansin ag aimsiú ceann spreagúil, gabháil agus breith san aer ag David Blanchfield agus Cillian Buckley.

An deacracht a bhí ag imreoirí na Gaillimhe an liathróid a chur amach thar an taobhlíne agus an cluiche beagnach thart agus an mí-ádh nach raibh camán ag Padraig Mannion agus gur chiceáil sé an sliotar i dtreo Chillian Buckley. Ar an taobh eile de, an t-ádh a bhí ar Buckley go raibh sé san áit cheart ag an am cheart.

Leo féin, is rudaí beaga iad ach nuair a chuireann tú le chéile iad, sin an fáth go mbíonn bua ag foireann amháin ar fhoireann eile.

Sílim gurb é an cheist mhór ná cad atá foghlamtha ag Gaillimh ón chluiche sin agus an mbeidh siad in ann feidhmiú ag an leibhéal sin Dé Sathairn? Cén dóigh a mbeidh siad ag amharc ar an chluiche in aghaidh na dTiobrádach? Deis na rudaí a rinne siad mícheart a chur ina gceart nó an bhfuil an spiorad imithe tar éis an chluiche in aghaidh na gCat?

Níl a fhios ag aon duine freagraí na gceisteanna sin go dtí go dtosnóidh an cluiche. Ach tá mé cinnte gurb é an teachtaireacht ón taobhlíne ná tosnú leis na rudaí beaga a dhéanamh i gceart.