Gradam Speisialta na Moltóirí bronnta ar An Slipéar Gloine

Bronnadh duais náisiúnta ar An Slipéar Gloine, leabhar do pháistí atá scríofa ag Fearghas Mac Lochlainn agus maisithe ag Paddy Donnelly.

Bhain an leabhar Gradam Speisialta na Moltóirí amach ag Gradaim Leabhar na Bliana KPMG, ócáid de chuid Leabhair Pháistí Éireann, ag ócáid bhronnta i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite.

Déanann An Slipéar Gloine athinsint ar an bhfinscéal traidisiúnta Luaithrín, nó Cinderella mar is fearr aithne uirthi, i stíl úr atá mealltach do léitheoirí óga. Tá an leabhar scríofa i bhfoirm véarsaíochta agus baineann na rannta rithimiúla úsáid as friotal atá saibhir agus snasta.

Cé go bhfuil an leagan traidisiúnta den fhinscéal gruama in áiteanna, is cinnte go gcuirfidh an insint áirithe seo meangadh gáire ar aghaidh an léitheora. Tá ainmneacha na leasdeirfiúracha gránna sách feiliúnach; Smaoisín agus Straoisín a thugtar orthu. Cuireann áiféis na leasmháthar oilce go mór leis an ngreann freisin.

Tá an-chlú ar Fhearghas Mac Lochlainn mar scríbhneoir, aistritheoir agus cumadóir amhrán, lúibíní agus agallamh beirte. Tá iliomad duaiseanna buaite aige ag féile Oireachtas na Samhna le scór blianta anuas.

Seo é an chéad uair áfach gur éirigh le saothar dá chuid an gearrliosta a bhaint amach ag Gradaim Leabhar na Bliana.

“Tá mé thar a bheith sásta,” a dúirt Fearghas le Seachtain. “Bhí 139 leabhar san iomaíocht, mar sin bhí mé iontach bródúil a bheith ar an ngearrliosta. Ach nuair a bhuaigh mé gradam, bhí sé sin an-speisialta.”

Ar ndóigh, ba mhór an t-éacht é do leabhar Gaeilge duais mar seo a bhaint amach.

“Bhí an seans agam an leabhar a léamh do pháistí i scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht. Fiú murar thuig siad gach focal, sílim gur thaitin fuaim agus rithim na bhfocal leo. Tá sé sin ríthábhachtach”.

Cuireann léaráidí an leabhair go mór le draíocht an scéil freisin. Baintear úsáid as scéim dhathanna simplí ach an-éifeachtach. Dar le maisitheoir an leabhair Paddy Donnelly go dtugann na dathanna rua, iathghlas, dúghorm agus ór atá le feiceáil “féiniúlacht ar leith don leabhar”.

Tá sé buíoch freisin go bhfuair sé “neart saoirse sa phróiseas cruthaitheachta”. Seo é an tríú huair a d’éirigh le saothar de chuid Paddy gearrliosta na ngradam seo a bhaint amach ach deir sé “gur mór an pléisiúr é gradam a bhuachan den chéad uair”.

Deir Gemma Breathnach, oifigeach poiblíochta de chuid Futa Fata, gur chuir an gradam ríméad ar an teach foilsitheoireachta. “Táimid chomh sásta go bhfuair Fearghas agus Paddy aitheantas don leabhar iontach.”

Dar léi, cuireann gradam mar seo go mór le litríocht Gaeilge do pháistí: “B’fhéidir nach bhfuil sé i gcónaí chomh feiceálach. Mar sin, tá sé iontach tábhachtach go dtugann gradam mar seo ardán do litríocht na Gaeilge.”