Gradam eile ag An Cailín Ciúin agus iad ag dul go dtí na Oscar

Agus iad ar tí tabhairt faoi Los Angeles do Ghradaim na nOscar, bhí ar stiúrthóir, léiritheoir agus réalta An Cailín Ciúin dul go Londain chun glacadh leis an ghradam is déanaí atá bronnta ar an scannán Gaeilge.

Sa chás seo ba é an duais a bhí á bronnadh ná an Gradam don Scannán i dTeanga Eachtrannach is Fearr, duais a roinn siad leis an scannán Chóiréach, Decision To Leave, scannán atá ar an ghearrliosta don Oscar freisin.

Bhí Catherine Clinch, ‘An Cailín Ciúin’ í féin, in éineacht le Colm Bairéad agus Cleona Ní Chrualaoi ag an ócáid i Londain agus b’ócáid ar leith é leis na réaltaí Cate Blanchett, Michelle Yeoh agus Martin McDonagh, stiúrthóir The Banshees of Inisherin

Beidh an bhuíon seo agus a thuilleadh nach iad ag teacht le chéile arís in Los Angeles as seo go dtí ócáid bhronnta na Oscar ar an 12 Márta nó tá siad ar fad ar ghearrliostaí do na gradaim scannánaíochta is clúití ar domhan.

“Oíche den scoth, b’iontach an rud casadh leis na réaltaí go léir,” a dúirt siad i tvuít tar éis na hócáide.

Tá dea-scéala an tseachtain seo don scannán sa mhéid is go bhfuil sé ag uimhir a haon ar an liosta scannán is mó lucht féachana agus seo tar éis an t-ochtú seachtain agus tríocha ó eisíodh é sna pictiúrlanna.