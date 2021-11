Gradaim Gnó seolta ag an Taoiseach

Tá scéim nua Gradaim Gnó na hÉireann seolta ag an Taoiseach, scéim a chuirfidh an Ghaeilge chun tosaigh sa ghnó sna blianta romhainn.

Dúirt Micheál Martin: “Tá fhios againn an tionchar a bhíonn ag lucht gnó go háirithe leis an Ghaelainn a chur chun cinn.

“An teanga is rud é a chleachtann tú lá i ndiaidh lae. Nuair a bhíonn tú ag déanamh do chuid siopadóireachta nó ag dul timpeall na sráide is iontach an rud é go mbeidh tú in ann an chomharthaíocht a fheiscint agus an Ghaeilge a labhairt.”

Bronnfar na gradaim ar ghnóthaí as méid áirithe a dhéanamh maidir le húsáid na Gaeilge faoi thrí mhór-réimse, mar atá – Comharthaíocht, Brandáil agus Margaíocht, agus Seirbhís Gaeilge do Chustaiméirí & Cliaint.

Cuirfidh aitheantas ó Ghradaim le fios don phobal go bhfuil caighdeán áirithe bainte amach ag an ghnó sna réimsí sin.

Is é Glór na nGael atá ag riar na scéime.

Tá 62 grúpa pobail Gaeilge ar fud na tíre cláraithe le Glór na nGael chun cuidiú leis an scéim a chur i bhfeidhm go háitiúil.

Déanfaidh siad gnólachtaí a chlárú leis an scéim agus cuirfidh siad cuidiú agus comhairle ar fáil dóibh agus iad ag obair tríd an liosta de ghníomhaíochtaí molta.

Frainc Mac Cionnaith, Bainisteoir Forbartha Fiontraíochta agus Gnó, “Is iontach an áis dúinn scéim náisiúnta, aitheanta bheith ann mar spreagadh agus mar threoir don lucht gnó leis an Ghaeilge a chur chun tosaigh.

“Comhartha aitheantais a bheas sna Gradaim a chuirfidh in iúl don chustaiméir cá mbíonn teacht ar leibhéil éagsúla seirbhíse Gaeilge ina gceantar féin.”