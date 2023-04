Grá ar an Trá... ‘Love Island na Gaeilge’ le taifeadadh sa samhradh

Gaoth Dobhair i nDún na nGall – ach ní fios go fóill cén ceantar Gaeltachta ina mbeidh an tsraith Grá ar an Trá lonnaithe

Seo do sheans ar ghrá agus clú agus cáil mar tá Virgin TV sa tóir ar dhaoine atá sa tóir ar chleamhnas chun páirt a ghlacadh i sraith a bhfuiltear ag tabhairt ‘Love Island na Gaeilge’ uirthi.

Beidh Grá ar an Trá suite sa Ghaeltacht agus beidh na rannpháirtithe ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim chomh maith le haithne níos fearr a chur ar a chéile.

Agus nuair is Grá ar an Trá an teideal atá ar an tsraith, is cinnte go mbeidh deiseanna ag na rannpháirtithe eolas a fháil ar a dteanga dhúchais agus ar theangacha a gcomh-iomaitheoirí, mar a tharlaíonn ar Love Island féin.

Bronnadh €500,000 ar an gcomhlacht léiriúcháin Macalla Teoranta chun tabhairt faoin tsraith.

Tá Virgin TV tar éis tús a chur leis an gcuardach do na réaltaí sa tsraith a bheidh á scannánú agus á craoladh le linn an tsamhraidh.

“Seo an Ghaeltacht mar nach bhfaca tú riamh,” a dúirt Virgin Media TV agus iad ag seoladh sceideal 2023 an tseachtain seo caite.

Glacfaidh 12 dhuine páirt ann agus beidh orthu tabhairt faoi thascanna agus dúshláin le linn na sraithe agus roghnófar lánúin amháin mar bhuaiteoirí ag an deireadh. Cúig chlár uair an chloig a bheidh ann.

Is é an tsraith seo an chéad uair a fuair togra Gaeilge atá le craoladh ar Virgin Media maoiniú faoi Scéim Fuaime agus Físe an Chiste Craolacháin.

Cruthaíodh Love Island i Sasana in 2005 agus scaipeadh é ó shin ar cheadúnas ar chainéil teilifíse ar fud an domhain.

Caithfidh iomaitheoirí siúl amach le chéile le fanacht ann, agus de ghnáth bíonn vóta poiblí ann freisin leis na réaltaí is mó a bhfuil tóir orthu a choinneáil.

Tá an tsraith le feiceáil anois i dtíortha mar an Ghearmáin, an Ostair, na Stáit Aontaithe, an Ísiltír, an Spáinn, an Afraic Theas agus an Nígir.

Bhí go leor réaltaí as Éirinn ar Love Island go dtí seo, ina measc Maura Higgins agus Greg O’Shea.