‘Grá’ ag muintir Chorca Dhuibhne do Tom Cruise... is dúil mhór agam féin ann!

Bhíos súrálta go rabhas ar a laghad sa mheánscoil. Mar a tharlaíonn sé ní rabhas ach 10 mbliana d’aois, rud a bhain an anáil díom. Scannán é seo a mhair tamall fada, dar liom. Is cuimhin liom gur thaithin an scannán go mór liom ach is dócha gur ar fhístéip a chonac é.

Toisc go bhfuil an chéad eagrán eile más maith leat, ‘Maverick’, ann anois, thugas fén gcéad cheann a fhaire in athuair tar éis breis is tríocha bliain. Tuigim canathaobh gur thaithin sé liom nuair a bhíos óg agus thaithin sé liom arís.

Níl an scannán nua feicthe fós agam, ach tá sé ar intinn agam é a dhéanamh an tseachtain seo.

Ós na blaisíní níl lá aoise tagtha ar Tom Cruise. N’fheadar cad atá á dhéanamh aige nó cad a dhein sé leis fhéin, tá sé ag féachaint go maith.

Tá ‘grá’ ag muintir Chorca Dhuibhne do Tom. Chaith sé seal ann gan dabht nuair a deineadh an scannán Far and Away. Is cuimhin liom an baile ar fad a bheith ag faire amach dó.

Más buan mo chuimhne d’fhan sé in Óstán Benners ar an mbaile. Bhí pictiúirí dó ag an am sa Sunday World. Ní fhaca mise é ach tá na céadta ann a chonaic, más fíor?

Ba é Tom Cruise an réalt ba mhó a tháinig chun an bhaile le linn m’óige agus ar shlí ní raibh réalt mar seo timpeall ó aimsir Ryan’s Daughter. Is ait san anois ag féachaint siar, mar thar aon bhaile eile sa tír ní thógann muintir na háite aon cheann d’éinne cáiliúil anois.

Bíonn réalt nua ann gach dara seachtain go mórmhór ó tháinig Star Wars timpeall.

Bhí Tom pósta le Nicole Kidman, ach níl a fhios agam an rabhadar pósta ag an am. Is mó de shuim a bhí ag fearaibh Pharóiste Múrach inti seachas Tom Cruise!

Ní raibh an scannán thar mholadh beirte, ach d’fhéach an ceantar go hiontach. Dhein sé maitheas don áit, ach bhí sé in áit na leathphingine i gcomparáid le hIníon an Rianaigh.

Aon uair a fheicim Tom Cruise áfach, tagann an lá sin le Oprah agus é ag léimnt ar an dtolg ar ais chugam. Níl a fhios agam cad a tháinig air. Bhuel tá, bhí sé i ngrá go mór le Katie Holmes ag an am agus ní raibh sé in ann é fhéin a choimeád le chéile. Bhíos díreach ag féachaint air ar YouTube.

Ar an dtaobh eile dó, bhí sé ana-shásta ag an bpointe sin agus canataobh nár cheart scaoileadh ó am go chéile?

Tharla sé sin sa bhliain 2005. Sea nach mór 20 bliain ó shin. Tá Holmes bailithe léi ó shin!

Is Eoleolaí, nó Scientologist, é. Chaitheas dul go Google dó san. Níl aon chur amach agam ar an ábhar seo agus ní thuigim cad atá ann ach luaitear ainmneacha ar nós Cruise leis agus bogann daoine ar aghaidh.

Sin agat anois Toimín Cruise agus a thuras go Corca Dhuibhne agus go Oprah.

Níor léim sé ar aon stól i dTig Khrugar más ea!