Gnó dochreidte agus mímhorálta:  an t-am a bhí réabóirí reilige agus gadaíocht corp coitianta in Éirinn

An déanamh réidh leis an 13 blaosc a athchur

Pobal an oileáin ag iompar na mblaoscanna a goideadh ar ais go dtí an reilig ar Inis Bó Finne

An mhí seo caite, thug Coláiste na Tríonóide 13 bhlaosc ar ais go hInis Bó Finne, Contae na Gaillimhe, blaoscanna a ghoid na fir léinn Alfred Haddon agus Andrew Francis Dixon in 1890, sular bhronn siad ar an ollscoil iad.

Chreid na hollúna go raibh muintir an oileáin ina nÉireannaigh “fhiáine” nó “dhúchasacha”. Rinne Haddon agus Dixon tomhas blaoisce orthu mar gur cheap siad go dtabharfadh sé sin léargas ar a saintréithe ciníocha. Bhí an cleachtas seo bunaithe ar theoiric bhréag-eolaíoch darb ainm “freineolaíocht”, nó “phrenology” sa Bhéarla.

Cé go meastar sa lá atá inniu ann go bhfuil an nós seo go hiomlán mímhorálta, bhí sé sách coitianta do réabóirí reilige in Éirinn agus sa Bhreatain corpáin agus baill coirp a ghoid. Nuair a tháinig tús le Ré na hEagnaíochta, tháinig borradh ar an éileamh do choirp mharbha mar theastaigh ó choláistí leighis scrúduithe a dhéanamh orthu.

I mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste go mór mór, tháinig borradh ar an ngnó uafásach seo. Is minic gur ghoid réabóirí reilige corpáin le heaspórtáil a dhéanamh orthu go cathracha ollscoile ar nós Ghlaschú, Dhún Éideann agus Londan.

Bhain an gnó seo barr a réime amach idir 1800 agus 1830. In 1823, rith Parlaimint Shasana Acht Breithiúnais an Bháis, rud a rinne laghdú ollmhór ar úsáid phionóis an bháis. Roimhe sin, rinneadh scrúduithe leighis ar choirpigh a bhí curtha chun báis den chuid is mó. Ach nuair a tháinig laghdú ar an bhfoinse seo, chuir sé seo brú ollmhór ar ollúna coirp a sholáthar ó réabóirí reilige.

Bhain Reilig Ghlas Naíon agus Acra an Bhulaí clú agus cáil amach mar láithreacha i mBaile Átha Cliath inar fheidhmigh réabóirí reilige. I mBéal Feirste, is minic go mbíodh na réabóirí seo sa tóir ar chorpáin i reiligí Bhóthar na Seanchille, Shráid Clifton agus Thom an Bhráthar.

De ghnáth, ní bhíodh ar réabóirí reilige an sciorta talún ar fad timpeall an choirp a thocailt. Bhaintí úsáid as modh speisialta leis an gcorpán a fháil.

Dhéantaí poll caol taobh thiar de bharr na cónra, sula mbristí í.

Bhíodh na réabóirí ansin in ann rópa a cheangal timpeall mhuineál an chorpáin chun é a tharraingt aníos ón uaigh. Tógadh túir faire i nGlas Naíon agus ar Bhóthar na Seanchille le go mbeadh gaolta na marbh in ann feitheoireacht a dhéanamh ar na reiligí chun an ruaig a chur ar réabóirí.

Tá na foirgnimh sin fós le feiceáil sa lá atá inniu ann. Dóibh siúd a raibh sé ar a n-acmhainn iad a cheannach, chuirtí cliabháin iarainn timpeall a gcónraí agus a n-uaigheanna chun iad a choinneáil slán.

Tá neart scéalta gránna le fáil ón tréimhse sin i mBaile Átha Cliath agus Béal Feirste. Dar le tuairisc ó nuachtán an Northern Whig in 1832, thángthas ar chreatlach “nach raibh i bhfad ón scian” lasmuigh de Halla na Cathrach i mBéal Feirste. Bhí an t-uafás tuairiscí de chorpáin a aimsíodh ar longa a bhí ag fágáil na gcathracha freisin.

Ach bhain an scéal is uafásaí b’fhéidir ón tréimhse seo le beirt Éireannach; William Burke as Contae Dhoire agus William Hare as Contae Thír Eoghain. Chuaigh an bheirt acu ar imirce go Dún Éideann, áit ar dhúnmharaigh siad 16 dhuine ar a laghad lena gcorpáin a sholáthar don Dochtúir Robert Knox as Ollscoil Dhún Éideann.

Meastar áfach gur dhúnmharaigh siad thart ar 30 duine. Ag an am sin, bhíodh ollúna sásta níos mó airgid a íoc ar chorpáin “úra”. Mar sin, bhí sé níos brabúsaí do Burke agus Hare daoine a mharú ná reiligí a réabadh.

Ar deireadh, rugadh ar Burke agus Hare nuair a dhúnmharaigh siad bean Éireannach darbh ainm Margaret Docherty. Rinne na meáin scéal ollmhór den triail, go háirithe nuair a sceith Hare ar a chomhpháirtí. Cuireadh Burke chun bháis ar an 28 Eanáir 1828, agus crochadh é as dúnmharú os comhair slua de 25,000 duine.

Rinneadh dioscadh poiblí ar a chorp san ollscoil agus bronnadh a chreatlach ar Scoil Leighis Dhún Éideann, áit a bhfuil sé ar taispeáint fós. Tháinig Hare as an eachtra go hiomlán saor ach chaith sé an chuid eile dá shaol mar bhacach i Londain, de bharr an droch-chlú a bhain sé amach.

Spreag Burke agus Hare go leor dúnmharuithe eile timpeall na Breataine, ar tugadh “Burkings” orthu. Mar thoradh air sin, rinne Parlaimint Shasana iarracht an t-éileamh ar chorpáin a laghdú agus rith siad an tAcht Anamataíochta in 1832. Lig sé seo do dhaoine a gcorp a dheonú don eolaíocht agus lig sé d’institiúidí leighis íoc as seirbhísí adhlacóireachta.

Deonaíodh corpáin neamhéilithe ó phríosúin, ospidéil agus tithe na mbocht chomh maith d’institiúidí leighis. Cé go raibh neart impleachtaí eiticiúla i gceist leis an Acht seo, d’éirigh leis an réabadh reilige a laghdú.

Scéal tragóideach eile a bhain leis an gcineál seo réabtha ná cás Charles Byrne, a rugadh i ndeisceart Chontae Dhoire in 1761. Bhí galar neamhghnách ar Byrne darb ainm “acraimeigileacht” nó “acromegaly” i mBéarla. Mar thoradh air sin, d’fhás sé go seacht dtroithe, seacht n-orlaí ar airde.

Agus é fós ina dhéagóir, chuaigh Byrne ar imirce go dtí an Bhreatain, áit ar bhain sé clú agus cáil amach láithreach. Chuaigh sé ar camchuairt timpeall na tíre, ag tarraingt aird an phobail mar ábhar iontais. Is ansin a bhain sé amach an leasainm “Fathach na hÉireann”.

Faraor, tháinig breoiteacht ar Byrne nuair nach raibh sé ach 21 bliain d’aois. Bhí a fhios aige go raibh ollamh cáiliúil i Londain darbh ainm John Hunter a bhí ar thóir a choirp.

Bhí sceimhle ar Byrne go ngoidfí a chorp nuair a cailleadh é agus rinne sé iarracht plean a chur le chéile adhlacadh rúnda a eagrú. Mar sin féin, d’éirigh le Hunter corpán Byrne a ghoid nuair a d’éag sé.

Rinne Hunter scrúduithe ar chorpán Byrne agus chuir sé a chreatlach ar taispeáint ina iarsmalann phríobháideach. Tá creatlach Byrne fós i seilbh an Hunterian Museum, atá mar pháirt de Choláiste Ríoga na Máinlianna i Sasana sa lá atá inniu ann.

Tá creatlach Charles Byrne tar éis neart airde agus díospóireachta a tharraingt le blianta beaga anuas. In 2015, scríobh Méara Chathair Dhoire, Martin Reilly, litir chuig an iarsmalann, ag impí orthu “meas a léiriú” ar mhianta Charles Byrne maidir lena adhlacadh. Rinneadh clár faisnéise do TG4 agus BBC Thuaisceart Éireann faoin gcás seo in 2010 den teideal Charles Byrne: Fathach na hÉireann. Is féidir breathnú air ar YouTube fós.

I mí Eanáir na bliana seo, d’fhógair an Hunterian Museum nach dtaispeánfaí creatlach Byrne go poiblí níos mó. Dhiúltaigh leis an iarsmalann scaoileadh leis, áfach, rud a tharraing cáineadh ó neart tráchtairí sna meáin.