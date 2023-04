Glóir ar bith in ndán do Erik ten Hag

Erik ten Hag ag an chluiche in aghaidh Brentford

“Glory Glory Man United, Glory Glory Man United, Glory Glory Man United, as the Reds go marching on on on.”

Tá sé sin ar cheann de na hamhráin is cáiliúla a mbíonn tacadóirí Manchester United ag casadh dá bhfoireann ó eisíodh an singil roimh chluiche ceannais an FA in 1983.

Cé gur theastaigh athimirt in aghaidh Brighton chun an bua 4-0 a chrochadh leo an bhliain sin, d’éirigh go maith leis an amhrán agus ó shin i leith, bíonn sé le cluinstin ar fud na páirce ag cluichí.

Ach ní hin a bhíonn le cluinstin ag cluichí Mhanchain Aontaithe faoi láthair. Chaill siad a ndara cluiche i bPríomhroinn Shasana in aghaidh Brentford 4-0 agus iad ar íochtar an tábla den chéad uair le 30 bliain.

Cad dó a seasann Manchester United san am i láthair? Ní chuidíonn sé go bhfuil an oiread sin bainisteoirí ag teacht agus ag imeacht le ceithre bliana anuas.

Ceapadh Erik ten Hag an séasúr seo nuair a cuireadh deireadh le tréimhse Ralf Ragnick a bhí i gceannas mar bhainisteoir eatramhach. Tháinig Ralf i gcomharbacht ar Ole Gunnar Solskjaer. Mhair Ole trí bliana mar bhainisteoir ar an chlub tar éis blianta fada ag imirt dóibh agus é ina laoch acu. Thóg sé áit José Mourinho.

De ghnáth, faoi stiúir bainisteora úir, tagann foireann le chéile agus bíonn teachtaireacht le tabhairt acu. Faoi Ole, bhuaigh an fhoireann ocht gcluiche as a chéile i ngach comórtas agus cuma na maitheasa orthu arís. Ceapadh go dtarlódh an rud céanna faoi ten Hag ach níor tharla sin go fóill ar aon nós.

Cinnte, bhí an locht ar David de Gea sa chéad dhá chúl in aghaidh Brentford ach cá bhfuil an troid ó na himreoirí chun a chur in iúl dá mbainisteoir úr go bhfuil siad maith go leor?

Luaigh ten Hag tar éis chluiche Brentford nár lean na himreoirí an plean a bhí leagtha síos don chluiche. Beidh le feiceáil an spreagfaidh na focail sin na himreoirí nó an bhfeicfidh muid taispeántas lán le heaspa muiníne arís an chéad uair eile?

Tabharfaidh siad aghaidh ar Liverpool Dé Luain agus muna bhfaighidh siad ar a laghad pointe, beidh an chaint uilig ag toiseacht faoi dícháiliú, rud a bheas dochreidte do thacadóirí Manchester United.

Ach tuigeann gach duine gur féidir le rudaí dul chun donais muna dtosnaíonn an fhoireann tarraingt le chéile níos fearr.